El Ejército confirmó que en el departamento de Cundinamarca fue frustrada una acción terrorista contra una tubería para el transporte de hidrocarburos.

Militares lograron controlar explosivo en Cundinamarca. Foto: Ejército

Según la institución militar, en la línea Salgar-Mancilla, que transporta gas, fue ubicado un elemento que pretendía causar daño considerable sobre la tubería.

“Tropas del Batallón de Infantería N.° 38 ‘Miguel Antonio Caro’, de la Décima Tercera Brigada, lograron la ubicación y neutralización de un dispositivo explosivo que habría sido instalado con fines terroristas en la línea de reserva del propanoducto de 8 pulgadas Salgar–Mancilla, en jurisdicción del municipio de Caparrapí, Cundinamarca”, dijo el Ejército.

Tubería que los terroristas pretendían afectar, según el Ejército. Foto: Ejército.

La institución militar agregó: “Se identificó un dispositivo explosivo con sistema de activación por tiempo y una fuente de energía mediante batería de 9 voltios. De inmediato, se activó el protocolo de seguridad y se coordinó la intervención del grupo especializado Marte de la Quinta División, cuyos integrantes realizaron la desactivación controlada del elemento”.

Asimismo, el Ejército indicó: “Esta acción permitió evitar una posible afectación contra esta infraestructura crítica del país, sin que se registraran daños materiales en el propanoducto ni afectaciones a su funcionamiento. Asimismo, se mitigó el riesgo de daños ambientales en la provincia del Bajo Magdalena”.

En otra acción militar, el Ejército reportó que en Nariño fueron decomisadas varias armas a los grupos ilegales. Las tropas lograron la ubicación de un depósito ilegal de armamento en inmediaciones del municipio de Los Andes, Sotomayor.

Explosivo sobre tubería de gas en Cundinamarca. Foto: Ejército

“El hallazgo se produjo mientras las unidades militares adelantaban tareas ofensivas en el sector y atendían información suministrada por inteligencia militar. Durante el registro del área, los soldados encontraron dos armas largas, más de 1.500 cartuchos de munición de diferentes calibres y 10 granadas de fabricación artesanal”, señaló el Ejército.