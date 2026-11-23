El Ejército confirmó que en el departamento de Cundinamarca fue frustrada una acción terrorista contra una tubería para el transporte de hidrocarburos.
Según la institución militar, en la línea Salgar-Mancilla, que transporta gas, fue ubicado un elemento que pretendía causar daño considerable sobre la tubería.
“Tropas del Batallón de Infantería N.° 38 ‘Miguel Antonio Caro’, de la Décima Tercera Brigada, lograron la ubicación y neutralización de un dispositivo explosivo que habría sido instalado con fines terroristas en la línea de reserva del propanoducto de 8 pulgadas Salgar–Mancilla, en jurisdicción del municipio de Caparrapí, Cundinamarca”, dijo el Ejército.
La institución militar agregó: “Se identificó un dispositivo explosivo con sistema de activación por tiempo y una fuente de energía mediante batería de 9 voltios. De inmediato, se activó el protocolo de seguridad y se coordinó la intervención del grupo especializado Marte de la Quinta División, cuyos integrantes realizaron la desactivación controlada del elemento”.
Asimismo, el Ejército indicó: “Esta acción permitió evitar una posible afectación contra esta infraestructura crítica del país, sin que se registraran daños materiales en el propanoducto ni afectaciones a su funcionamiento. Asimismo, se mitigó el riesgo de daños ambientales en la provincia del Bajo Magdalena”.
En otra acción militar, el Ejército reportó que en Nariño fueron decomisadas varias armas a los grupos ilegales. Las tropas lograron la ubicación de un depósito ilegal de armamento en inmediaciones del municipio de Los Andes, Sotomayor.
“El hallazgo se produjo mientras las unidades militares adelantaban tareas ofensivas en el sector y atendían información suministrada por inteligencia militar. Durante el registro del área, los soldados encontraron dos armas largas, más de 1.500 cartuchos de munición de diferentes calibres y 10 granadas de fabricación artesanal”, señaló el Ejército.