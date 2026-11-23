El clima en Bogotá dio un giro durante el mediodía de este lunes 23 de noviembre. Después de una mañana marcada por condiciones mayormente secas, las lluvias llegaron a diferentes sectores de la ciudad y estuvieron acompañadas de episodios de granizo, según reportes de ciudadanos.

Fuerte granizada sorprende a Bogotá: usuarios reportan lluvias intensas en distintos sectores

El cambio sorprendió a los capitalinos, que pasaron de una jornada con cielo parcialmente nublado a un panorama marcado por fuertes precipitaciones. En algunos puntos, la caída de granizo se sumó a las lluvias y llamó la atención de los habitantes.

El comportamiento del clima coincidió con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que había advertido sobre la posibilidad de precipitaciones durante la tarde en Bogotá. Entre las localidades con mayor probabilidad de lluvias estaban Suba, Barrios Unidos, Fontibón, Ciudad Bolívar y Usaquén.

Sin embargo, la localidad de Chapinero es uno de los puntos desde donde llegan más reportes de lluvias, inundaciones y caída de granizo.

Por ahora no se conoce un reporte oficial sobre afectaciones, daños, accidentes o personas heridas a causa de la fuerte precipitación.

Desde el Ideam, se les recomendó a los ciudadanos tomar precauciones durante sus desplazamientos, especialmente por posibles encharcamientos y la reducción de visibilidad en las vías.

La cuenta de X de Bogotá Tránsito informó que se estaban presentando algunas dificultades en corredores viales de la capital, principalmente por encharcamientos e inundaciones que están ralentizando el tráfico de los vehículos.