Un nuevo ataque contra un trabajador del transporte público de Bogotá se registró este domingo cuando un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fue apuñalado en el sector de El Recreo, en la localidad de Bosa, luego de reclamarle a un hombre señalado de cometer un presunto hurto.

La agresión provocó la intervención de varios ciudadanos, quienes retuvieron al señalado.

Pánico en bus del SITP en Bogotá: hombre amenazó al conductor con un arma cortopunzante

El reclamo terminó en un ataque con arma blanca

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el incidente se produjo cuando el conductor confrontó a un hombre que habría estado involucrado en un hurto en el sector de El Recreo, en la localidad de Bosa.

La situación escaló y el sujeto lo atacó con un arma cortopunzante.

El trabajador sufrió heridas en una de sus manos y tuvo que recibir atención médica. Según su propio relato, el agresor también intentó lesionarlo en el rostro, por lo que utilizó las manos para protegerse.

“Me mandaron dos puñaladas a la cara y me tocó poner las manos para protegerme, porque si no pailas”, contó el conductor en un video que circuló después del episodio.

La agresión también generó una reacción de las personas que estaban en el sector de El Recreo.

Según los registros audiovisuales difundidos en redes sociales, varios ciudadanos intervinieron y retuvieron al hombre señalado de atacar al conductor.

Durante esa intervención, el presunto agresor también recibió golpes y necesitó atención médica.

Tanto el trabajador del SITP como el otro involucrado fueron trasladados para recibir asistencia.

Imagen de referencia SITP y menjaje del concejal r de Bogotá Juan David Quintero Foto: Composición Semana/Getty Images/ Redes sociales

Concejal pide medidas para proteger a los conductores del SITP

El ataque contra el conductor del SITP en Bosa también provocó una reacción del concejal de Bogotá Juan David Quintero, quien cuestionó las condiciones de seguridad que enfrentan los trabajadores del sistema y pidió adoptar medidas para protegerlos.

A través de su cuenta de X, se refirió al caso ocurrido en el sector de El Recreo y cuestionó que el conductor tuviera que ser auxiliado por la comunidad después de resultar herido con un arma cortopunzante.

Imagen de referencia de SITP y del conductor herido. Foto: Composición Semana Getty Images/ Redes sociales

“¡Los conductores del SITP no pueden seguir expuestos así!“, manifestó Quintero, quien también hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para que atienda los problemas de seguridad en el transporte público.

El concejal relacionó este episodio con los recientes disparos contra un bus de TransMilenio y señaló que la inseguridad en el SITP y el sistema troncal es una deuda pendiente de la actual Administración distrital.

Entre sus propuestas mencionó fortalecer el control, garantizar una mayor presencia policial y establecer protocolos efectivos de protección para conductores y pasajeros.

El caso vuelve a llamar la atención sobre las agresiones que pueden enfrentar los conductores del transporte público en Bogotá durante situaciones de inseguridad y confrontación.