Bogotá es considerada por muchos colombianos como una de las ciudades más frías del país, provocando que varios de los ciudadanos busquen por distintos métodos la manera de abrigarse, especialmente en la noche.

Bogotá tendrá una experiencia de invierno con nieve real y temperaturas de hasta -16 °C esta temporada navideña

Una de las razones principales de por qué la capital del país es tan fría es debido a su temperatura. Bogotá se encuentra ubicada a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, favoreciendo el descenso térmico en la noche y durante las primeras horas de la mañana.

También se tiene en cuenta la ubicación de la ciudad al encontrarse en la región andina, una zona que cuenta con temperaturas bajas debido a su altura. No obstante, se han presentado situaciones en las que algunos ciudadanos afirman que sienten calor durante las noches.

¿Se registran noches cálidas en Bogotá?

El meteorólogo colombiano Max Henríquez Daza compartió su punto de vista sobre si existen noches cálidas en la ciudad de Bogotá. El experto comentó que no cree que la capital del país realmente esté presentando este cambio.

“Yo no encuentro las noches cálidas en Bogotá, salvo la del día 12 de noviembre, que la temperatura mínima estuvo en 12,3 °C, que es relativamente alta”, señaló en diálogo con El Tiempo.

Daza respaldó su punto compartiendo múltiples registros de temperatura mínima que ha tenido la ciudad durante el mes de noviembre. Algunas de las cifras corresponden al 4, 14 y 15 de noviembre, que tuvieron un nivel térmico de 5,5 °C, 5,3 °C y 5,8 °C, respectivamente.

La noche en Bogotá estará marcada por lluvias ligeras y cielo cubierto, con ambiente fresco en gran parte de la ciudad. Foto: Getty Images

Las diferencias entre estos registros y el del 12 de noviembre se deben en mayor medida a la presencia de nubes. Según lo explicado por el meteorólogo, la presencia de estos ayuda a mantener el calor acumulado durante el día. En caso de que el cielo se encuentre despejado, habrá temperaturas más bajas.

Adicionalmente, Daza indica que el país va a pasar por un momento donde los niveles térmicos incrementarán bastante, principalmente por eventos naturales como el fenómeno del Niño.

“Lo que vamos a tener en estos próximos tiempos es que las temperaturas van a ir subiendo”, declaró.

Aunque el país se prepara para atender este acontecimiento, el experto comenta que las precipitaciones que se han registrado en el país no van a alejarse por completo, ya que existe la posibilidad de que haya ocasiones de aguaceros y granizos, afectando zonas concretas.