Un carro bomba acondiconado con 200 kilos de explosivos de alto poder fue instalado por el Frente Hernando González Acosta - Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc en el municipio de El Pital, en el departamento del Huila.

La acción terrorista fue desactivada y destruida gracias a las labores de inteligencia que adelantó la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Dijín y el esfuerzo del grupo de Técnicos Profesionales Explosivos de la Unidad Antiterrorismo (TEPEX). Ese trabajo dejó identificado como primer sospechos a Brayan Changuedo, alias Canasto, quien sería integrante de esa estructura.

Vistiendo sus trajes de protección y guíados por el conocimiento, el grupo de técnicos antiexplosivos de la Policía logró desactivar la carga de alto poder que habría sido construida para provocar graves afectaciones al municipio de El Pital.

La operación para desactivar el carro bomba inició en horas de la madrugada, después de que el personal especializado antiexplosivos, recibió información sobre la posible presencia del artefacto en una vereda del municipio conocida como El Arayan.

Gracias al Grupo de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SIART) del comando departamental de Huila, la Policía inició bajo rigurosos protocolos de seguridad una operación con un dron para verificar desde la distancia que al interior del vehículo habían varios cilindros sospechosos.

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Después los Técnicos en Explosivos asumieron el procedimiento empleando un traje de alta tecnología y usando equipos de gancho y cuerda que permitieron abrir el carro. Al interior del automotor los expertos se encontraron con nueve dispositivos explosivos improvisados que sumaban 200 kilos de la peligrosa sustancia de alto poder.

El potente artefacto fue construido en 3 cilindros metálicos que fueron ubicados en la parte de atrás del vehículo, tenía varios dispositivos en contenedores de PVC y sy diseño habría generado fragmentación tanto de los contenedores que contenían el explosivo, como del propio carro.

La Policía también confirmó que el coche bomba estaba interconectado por 40 metros de cordón detonante azul, un sistema de ignición no electríco y con una activación termporizada que iba conectada a dos detonadores de mecha.

Los uniformados también realizaron una extracción milimétrica de la mecha de seguridad y los detonadores para lograr la desactivación de las cargas antes de las intenciones terroristas de las disidencias. Los cilindros y los explosivos fueron extraídos manualmente y trasladados a zona segura para elu procedimiento de destrucción.