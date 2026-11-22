El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció la apertura de investigaciones administrativas y la formulación de posibles sanciones contra Starlink y los principales operadores de telefonía móvil del país.

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La decisión, emitida en un comunicado desde Presidencia, se basa en el incumplimiento de esas compañías en su obligación legal de atenuar y restringir las señales de telecomunicaciones de los establecimientos carcelarios y penitenciarios.

“¡SE ACABÓ EL RECREO! Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida", señaló el presidente Abelardo De La Espriella al referirse a la decisión.

Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014, los proveedores están obligados a atenuar sus señales sobre penales.

Este anuncio del MinTIC se da a conocer luego del megaoperativo del Inpec dentro de 19 pabellones de la cárcel La Picota en Bogotá, en el que fueron halladas seis antenas de internet satelital Starlink.

También durante este operativo de las autoridades fueron incautados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM y 38 módems.

Además, verificaciones del Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) también confirmaron de cuatro conexiones no autorizadas provistas también por este proveedor en La Picota, en las cárceles de Bellavista, Acacías y en Las Heliconias.

La decisión del Gobierno responde al hallazgo de seis antenas de internet y 3.754 tarjetas SIM dentro de algunas cárceles de Colombia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Cuáles empresas serán investigadas por la señal dentro de las cárceles?

Entre las compañías que el MinTIC investigará está Starlink Colombia S.A.S., Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM), Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar), Comunicación Celular S.A. (Comcel / Claro) y Unión Temporal Colombia Móvil (Tigo).

Si se comprueba un incumplimiento de la obligación de estas a restringir la señal, podrían enfrentarse a multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suspensión temporal de operaciones y la cancelación de licencias, autorizaciones o permisos para operar en el país.