El nuevo dispositivo de Starlink que permite conectarse a internet sin estar enchufado a la energía: tiene una función inesperada

El acceso a internet se ha convertido en un elemento indispensable para millones de personas, debido a que gran parte de las actividades diarias están vinculadas al entorno digital, ya que algunas de las tareas requieren una conexión estable.

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Sin embargo, aunque en las ciudades el acceso a internet se ha integrado a las actividades diarias, en numerosas regiones rurales la conectividad continúa siendo un reto, principalmente por los obstáculos que implica desplegar y conservar la infraestructura de las redes convencionales.

Entre las alternativas que han ganado protagonismo se encuentra el internet satelital, una tecnología que permite ofrecer conexión en regiones donde las redes tradicionales tienen una cobertura limitada o no están disponibles. Un ejemplo es Starlink, el servicio de internet satelital creado por SpaceX, compañía fundada por Elon Musk.

Starlink introduce un dispositivo compacto diseñado para ofrecer internet de alta velocidad en cualquier lugar. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Una de las nuevas opciones que ofrece Starlink es el Mini 2, una nueva generación de su equipo portátil diseñada para ofrecer acceso a internet durante los viajes, incluso en lugares alejados de las ciudades. Se trata de un nuevo router que conserva el formato compacto y la estructura resistente a las condiciones meteorológicas de su antecesor, pero incorpora algo que marca la diferencia: una batería integrada.

Gracias a este componente, el dispositivo puede funcionar sin permanecer conectado a una toma de corriente, lo que facilita su transporte y uso en destinos donde no hay acceso constante a la electricidad.

Starlink Mini conecta celulares a internet satelital sin necesidad de router adicional. Foto: Brian Westover - PCmag

De acuerdo con Xataka, el Starlink Mini 2 ofrece hasta cuatro horas y media de conexión con una sola carga. Además, su batería puede retirarse para intercambiarla por otra cuando se agote, mientras que su puerto USB-C permite alimentarlo mediante una fuente externa. Estas características buscan facilitar su utilización durante desplazamientos y actividades al aire libre.

Por otra parte, el equipo mantiene la resistencia a las condiciones climáticas, por lo que puede instalarse en exteriores siempre que tenga una vista despejada del cielo. Para facilitar este proceso, la aplicación oficial de Starlink, disponible para dispositivos iOS y Android, permite identificar desde el teléfono cuál es la ubicación más adecuada para instalarlo y evitar obstáculos que puedan afectar la conexión.

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Por ahora, este nuevo router portátil de Starlink solo está disponible mediante reserva anticipada por invitación en Estados Unidos. Los interesados deben realizar un depósito reembolsable de 100 dólares (alrededor de unos 300.000 pesos colombianos) y los primeros envíos están previstos para mediados de diciembre. La compañía también anunció que su lanzamiento se extenderá próximamente a otros mercados internacionales.

En cuanto al precio, el dispositivo tiene un valor de 999 dólares (alrededor de unos 3′000.000 pesos colombianos), más impuestos, aunque se descuenta el depósito inicial de la compra. Sin embargo, el costo incluye un año de suscripción al plan itinerante ilimitado de Starlink, que ofrece datos sin límite en más de 160 países y cuyo valor comercial se estima en aproximadamente 2.100 dólares.