Raúl Gasca denunció en video un problema inesperado del nuevo iPhone Duo: “No se compren esta vaina”

Lo que comenzó como una recomendación terminó convertido en una queja pública. Raúl Gasca, director del Circo Hermanos Gasca, compartió un video en el que mostró el daño que encontró en su nuevo iPhone Duo, el celular plegable de Apple, y aprovechó para advertir a quienes tienen pensado adquirirlo.

El iPhone Duo de Apple presentaría fallas en la pantalla: usuarios reportan posibles daños en el dispositivo

El empresario mexicano explicó que anteriormente había hablado bien del dispositivo e incluso había animado a sus conocidos a comprarlo. Sin embargo, su experiencia cambió después de abrir el teléfono y encontrar una marca en la pantalla interna.

“Bueno, amigos, entre otras noticias, van a decir, ah, mira, Raúl está presumiendo el iPhone Duo. No, no, al contrario. Vengo a poner una queja”, comenzó diciendo en la grabación que publicó en sus redes sociales.

La falla que encontró al abrir el celular

Gasca mostró la raya que apareció en la pantalla del equipo y recordó que ya había escuchado comentarios sobre este tipo de inconvenientes. Según relató, el problema se presentó justo cuando abrió el dispositivo.

“¿Se acuerdan que dicen? No, es que salen dañados, se les daña el display. Sí, es una realidad. Miren esa vaina. Lo fui a abrir y ¡crack! Y le salió esa raya”, contó el empresario.

Su molestia también estuvo relacionada con el cambio de opinión que tuvo frente al producto. Antes de experimentar el inconveniente, había recomendado el teléfono a sus conocidos por sus características y funcionamiento.

“Muchos amigos les dije, cómprenlo, vale la pena, está muy bueno. No, no se lo compren, no se compren esta vaina”, expresó Gasca en el video.

Posteriormente, insistió en que el precio del equipo no correspondía con la experiencia que estaba teniendo. “Vale mucha plata y ya se dañó. Es verdad, es verdad que le sale una raya ahí”, agregó.

Raúl Gasca contó por qué no compró el seguro

Durante su reclamo, el director del Circo Hermanos Gasca también reveló que recibió una recomendación al momento de adquirir el teléfono: contratar AppleCare, el servicio de protección de Apple para sus dispositivos.

Según explicó, la persona que le vendió el celular le advirtió sobre la posibilidad de que presentara daños y le sugirió comprar esa cobertura. Sin embargo, decidió no hacerlo.

“Y lo peor es que me dijeron, compra el Apple Care. El que me lo vendió me dijo, cómprale el seguro porque se puede dañar y Raulito no le compró el seguro”, relató.

Una raya en la pantalla fue suficiente para que el director del circo se arrepintiera de su compra. Foto: @raulgasca

Al finalizar la grabación, Gasca reiteró su inconformidad y mantuvo su advertencia para quienes estaban considerando comprar el dispositivo: “Así es que no sirve esta vaina. No se compren esta vaina. Caso cerrado”.

Su experiencia se suma a los reportes de otros usuarios que han señalado problemas en la pantalla interna del teléfono, particularmente en la zona de la bisagra. Apple reconoció que un número reducido de unidades presenta este inconveniente y recomendó gestionar un reemplazo mediante AppleCare.