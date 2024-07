Raúl Gasca vivió, en primera fila, pelea entre uruguayos e hinchas colombianos; contó quién comenzó: “Se dieron con todo”

Darwin Núñez peleando con hinchas colombianos en el Bank of America de Charlotte (Carolina del Norte). | Foto: Getty Images via AFP

La Conmebol saca comunicado sobre pelea en Uruguay vs. Colombia. | Foto: Getty Images via AFP

“De verdad que bien fea la pelea, yo me asusté porque se viene una ola así pegándose y ahí pagan todos. Un señor que había al lado mío, un señor con camiseta de Colombia, estaba muy fastidioso y volteaba a los de atrás y los miraba, y antes de que terminara el partido le tiraron como tres cervezas, a mí me bañaron. Yo volteé y les dije, ‘hey, tranquilos’. No, no, no, la pelea horrible. Se me quedó muy grabado los jugadores subiéndose a pelear, los jugadores, toda la selección uruguaya. Lo bueno es que ganó Colombia y vamos a la final”, concluyó Gasca en una de sus historias.