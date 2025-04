Max Verstappen protagonizó cerrado duelo por la pole en el gran Premio de Japón de la Fórmula 1: así quedó la grilla de salida

Por su parte, los dos españoles de la parrilla protagonizaron una decepcionante sesión de calificación, ambos eliminados en la Q2. Alonso avanzó por poco desde la Q1, pero ya no logró pasar el corte de la siguiente tanda, igual que Sainz, a pesar de contar con mejoras en el alerón delantero para Suzuka.

Alonso implora por la lluvia

“Es la posición que merecemos hoy, no merecemos estar en la Q3. A yer creo que éramos un pelín más competitivos, tenía esperanza de que fuese posible estar en el ‘Top 10′, pero hoy hemos visto que no es posible. Hay que seguir mejorando”, señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.

Sin embargo, el asturiano considera que si llega a aparecer la lluvia en la carrera del domingo podría ofrecerle opciones de puntuar. “Mañana la carrera puede ofrecer alguna posibilidad, sobre todo si llueve, para los que no estamos en los puntos. Intentaremos aprovechar cualquier oportunidad”, manifestó.

Además, insistió en que las prestaciones del monoplaza no les permiten estar más arriba. “Después de tres carreras y no teniendo ninguna mejora por ahora en ningún fin de semana estamos donde estamos: para acabar el 12 y el 16. Hemos cogido diez puntos con el caos de Australia y con las descalificaciones de China, pero si no creo que en carreras normales es difícil coger puntos”, indicó.