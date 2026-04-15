Directivo de la Fórmula 1 pone contra las cuerdas a los pilotos de la categoría y lanza mensaje a Max Verstappen

El patrón de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, exigió este miércoles a los pilotos, sobre todo al campeón neerlandés Max Verstappen, que “respeten a un deporte” que les ha convertido en ricos y famosos.

Max Verstappen da a entender que podría dejar la Fórmula 1, ¿por qué?

Las declaraciones del director general de la máxima categoría del automovilismo responden a frecuentes y recientes cuestionamientos de los pilotos sobre las nuevas reglas en carrera para los monoplazas de motor híbrido.

Stefano Domenicali, presidente de la F1. Foto: Formula 1 via Getty Images

“Les dije: ‘escuchen chicos, no olviden que lo que hacemos es posible porque juntos hicimos las cosas bien’”, dijo en una entrevista en video para el portal Autosport.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha impuesto esta temporada una nueva normativa, especialmente sobre motores híbridos 50/50 eléctricos y térmicos, con el fin de favorecer los adelantamientos y mejorar el espectáculo.

“Así que respeten a un deporte que nos dio a todos una oportunidad única de madurar, de ganar mucho dinero y de tener una personalidad conocida en todo el mundo que no tendrían en otros deportes”, agregó.

Pero el paddock se muestra dividido: el cuádruple campeón del mundo Verstappen los compara con el videojuego Mario Kart y con una “Fórmula E (eléctrica) con esteroides”.

La máxima categoría se encuentra en un parate por el conflicto en Medio Oriente. Foto: PA Images via Getty Images

El neerlandés de 28 años, que no suele morderse la lengua, arremetió contra su monoplaza Red Bull “imposible de conducir” y amenazó con abandonar la F1 y abrió la puerta a las carreras de resistencia.

“Nunca debemos olvidar cuál es la joya de nuestro deporte y que debemos protegerla”, advirtió el dirigente italiano de la muy próspera Fórmula 1.

“Con Max hemos hablado en muchísimas ocasiones”, explicó Domenicali. “Entiendo lo que quiere decir y él tiene una visión global de las cosas (…) No quiero caer en la trampa de los antagonismos, no va conmigo”.

También consideró que Verstappen era “el mejor piloto”, cuya “voz debe ser obviamente escuchada”. “Pero también sabe que su voz tiene peso. Y debe tenerlo en cuenta porque algunas personas a veces pueden interpretarla mal”, advirtió.

El mundo de la F1 aprovecha la doble cancelación en abril de los GP de Baréin y Arabia Saudí, debido a la guerra en Oriente Medio, para debatir ajustes en las normas de carrera con los motores híbridos.

En particular, se debate sobre la gestión de la energía eléctrica y las diferencias de velocidad entre los coches durante los adelantamientos y las frenadas.

La próxima cita del Mundial tendrá lugar el fin de semana del 1 de mayo en el GP de Miami.

*Con información de AFP.