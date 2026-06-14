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Espectacular victoria de Lewis Hamilton en la Fórmula 1: celebró con Ferrari en el GP de Barcelona

El piloto británico celebró su primer triunfo vestido de rojo, superando a George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

14 de junio de 2026 a las 10:17 a. m.
Lewis Hamilton levanta el puño tras ganar el GP de Barcelona.
Lewis Hamilton levanta el puño tras ganar el GP de Barcelona. Foto: Getty Images

La sequía terminó para Lewis Hamilton. El piloto británico se quedó con el Gran Premio de Barcelona y celebró su primera victoria con la escudería Ferrari a la que llegó el año pasado.

New York Knicks guard Jalen Brunson, left, drives past San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama during the second half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin)
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Hamilton cruzó primero la línea de meta después de 66 giros al circuito de Montmeló, superando a sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

Con este triunfo, el británico llega a 106 victorias en la Fórmula 1 y supera a Michael Schumacher como el piloto que más veces ha ganado en el GP de Barcelona (7).

Así fue la victoria de Hamilton

La primera alegría de Lewis Hamilton como piloto de Ferrari se tardó más de lo esperado, pero al fin llegó en medio de una temporada en la que ha sido crítico de las nuevas reglas.

El principal rival para este domingo no eran los otros pilotos, sino el calor sofocante que le dio la bienvenida al calendario de verano en la Fórmula 1.

Hamilton, segundo de la clasificación general, llegó a Montmeló a 66 puntos de Antonelli y recorta ahora esa desventaja a 41, precisamente los años de su edad.

Nairo Quintana of Movistar Team participates in the 104th Volta Ciclista a Catalunya 2025, Stage 4 from Sant Vicens de Castellet to Montserrat on March 27, 2025, in Sant Vicens de Castellet, Spain. (Photo by Gongora/NurPhoto via Getty Images)
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“Me habéis ayudado mucho para hacer realidad este sueño. No puedo agradecéroslo lo suficiente”, dijo Hamilton a los miembros de su equipo en un primer mensaje. “A los aficionados, gracias por hacerme recordar quién soy. No podría haberlo conseguido sin vosotros”, se emocionó.

A principio de temporada se veía un Lewis pesimista por el reglamento y la dinámica de su monoplaza, pero Ferrari dio con la tecla hasta remontar distancias respecto a Mercedes.

Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain jumps from his car after qualifying session for the Spain F1 Grand Prix at the Barcelona Catalunya racetrack in Montmelo, near Barcelona, Spain, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Fatima Shbair)
Lewis Hamilton salta del monoplaza para ir a celebrar con su equipo de mecánicos. Foto: AP Photo/Fatima Shbair
Ferrari driver Lewis Hamilton, left, of Britain celebrates after wining the Spain F1 Grand Prix race at the Barcelona Catalunya racetrack in Montmelo, near Barcelona, Spain, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Fatima Shbair)
Hamilton lanzando champaña como celebración de victoria en Montmeló. Foto: AP Photo/Fatima Shbair

Hamilton consiguió así la 106ª victoria de su carrera en la Fórmula 1 y la primera después de la que logró en Bélgica en julio de 2024, después de la descalificación de Russell.

La última vez que había ganado un Gran Premio cruzando la línea en primer lugar había sido tres semanas antes, delante de sus compatriotas en Silverstone.

Russell, que había comenzado desde la pole position, se quedó con un segundo lugar que le permite acercarse a 50 puntos del líder Antonelli, en un Mundial que gana algo de emoción tras este fin de semana en territorio catalán.

Clasificación mundial de pilotos - Fórmula 1

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 156 puntos

2. Lewis Hamilton (Ferrari) - 115 puntos

3. George Russell (Mercedes) - 106 puntos

4. Charles Leclerc (Ferrari) - 75 puntos

5. Lando Norris (McLaren) - 73 puntos

6. Oscar Piastri (McLaren) - 68 puntos

7. Max Verstappen (Red Bull) - 73 puntos

8. Pierre Gasly (Alpine) - 41 puntos

9. Isack Hadjar (Red Bull) - 34 puntos

10. Liam Lawson (Racing Bulls) - 26 puntos.