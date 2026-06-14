Definido el nuevo campeón de la NBA: así quedó el quinto juego entre New York Knicks y San Antonio Spurs

Con una épica actuación de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron el sábado 94-90 en la cancha de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y conquistaron su primer anillo de campeones de la NBA desde 1973.

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Un colosal Brunson logró 45 puntos, por 49 del resto de sus compañeros, para que los Knicks culminaran su triunfo en las Finales por un global de 4-1.

El base, de 29 años, fue elegido de forma unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales. “No tengo palabras. Esto es todo lo que soñé”, declaró Brunson, un jugador infravalorado durante gran parte de su carrera.

“No comprendo lo que estoy sintiendo. Siempre que nos descartaron buscamos una forma de hacer algo al respecto”, afirmó el capitán de los Knicks, que batió el récord de puntos de su franquicia en unas Finales.

Brunson se ha echado a la franquicia a los hombros desde que, en 2022, los Dallas Mavericks lo dejaron escapar libre en una de las decisiones más incomprensibles de los últimos años en la liga de baloncesto norteamericana.

“Trabajas toda la vida para un momento como este”, dijo emocionado el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns, cuya madre falleció debido a la covid-19 en 2020. “Todos saben mi historia, se lo quiero agradecer a mi madre”, recordó el pívot, que estuvo limitado por faltas todo el juego y sólo aportó 2 puntos.

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Wembanyama, sin premio

Del lado de los Spurs, Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones pero tuvo que despedirse del sueño de alcanzar la primera corona de su meteórica carrera con sólo 22 años.

“Obviamente no estábamos preparados, yo no estaba preparado para ganar un anillo”, dijo el francés, que en sus primeros playoffs comandó a los jóvenes Spurs hasta las Finales eliminando en el camino al campeón, Oklahoma City Thunder.

“Son los errores, no nos falta talento ni capacidades, pero cometemos demasiados errores, yo cometo demasiados errores”, admitió Wemby, que en momentos decisivos de la serie falló tiros libres y perdió balones clave.

Victor Wembanyama reconoció sus errores en la final. Foto: AP Photo/Ross D. Franklin

Este sábado tuvo su peor actuación en ataque, fallando 12 de sus 19 tiros de campo, y sin peso en el último cuarto con sólo 3 puntos. “Es la mayor lección de mi vida. Voy a aprender más que nunca”, recalcó el gigante de 2,24 metros de altura.

Los Spurs, uno de los planteles más jóvenes en llegar a unas Finales, hincaron la rodilla ante la ferocidad de unos Knicks que no querían desperdiciar su gran oportunidad del siglo.

El equipo neoyorquino no partía como favorito al inicio de los playoffs pero cuajaron en el momento oportuno, con una espectacular racha de 13 partidos ganados seguidos hasta levantar el título.

*Con información de la AFP.