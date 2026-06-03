Finales de la NBA: San Antonio Spurs vs. New York Knicks, hora y canal en Colombia del segundo juego

La batalla por el codiciado anillo de la NBA no da tregua y los fanáticos del baloncesto en Colombia y Sudamérica se preparan para un segundo capítulo de infarto. Tras el vibrante e intenso arranque de la serie, San Antonio Spurs y New York Knicks se vuelven a ver las caras sobre la pista del AT&T Center, en un compromiso que promete redefinir el rumbo de estas Finales.

Con plantillas al límite y ajustes estratégicos de última hora, el segundo juego se presenta como una cita imperdible para San Antonio Spurs, obligados a reponerse del golpazo que los neoyorquinos les dieron en el primer juego, en el mismo pabellón de Texas.

Y es que la escuadra de San Antonio busca afianzar su localía. En el playoff final es fundamental no ceder en casa, y bueno ya lo hicieron en el primer asalto tras victoria de los Knicks 105-95, que incluso se considera bastante larga desde el marcador. Con Víctor Wembanyama a la cabeza, es el momento de demostrar por qué su juego colectivo y defensivo los trajo hasta la instancia definitiva.

Wembanyama en el primer juego - NBA Finals Foto: Getty Images

Por su parte, la franquicia de la ‘Gran Manzana’ está más tranquila tras el robo en el primer asalto que los tiene 1-0 en el playoff al mejor de siete. Un triunfo en territorio ajeno cae muy bien para la fuerza mental y así presionar a los Spurs a una reacción desde el primer cuarto, donde pueden encontrar serias ventajas y sorprender con remates triples para alargar ventajas.

Será un segundo juego donde la efectividad ofensiva será trascendental. Es decir, el que menos se equivoque en los lanzamientos tendrá serías posibilidades de quedarse con la victoria. Y es que bien se sabe, en las Finales de la NBA no hay margen de error. San Antonio necesita empatar la serie y hacer magia en la ‘Capital del Mundo’, mientras que los Knicks se frotan las manos con un posible 2-0 antes de ir al norte del país. Tablero listo para el ajedrez.

Horario y dónde ver San Antonio Spurs vs. New York Knicks en Colombia

El segundo sorbo de esta emocionante serie por el título de la NBA se disputará este viernes, 5 de junio de 2026. Agéndese desde ya con los datos clave para la transmisión oficial: