El arranque de las finales de la NBA cumplió con todas las expectativas de los aficionados al baloncesto y dejó claro que la lucha por el anillo de campeón será una auténtica batalla de estrategia y carácter, dominada por ahora por los New York Knicks.

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Fue un vibrante primer asalto en el AT&T Center de Texas. New York Knicks dio el golpe de autoridad en el inicio de la serie tras vencer con categoría a San Antonio Spurs con un marcador final de 105-95. La franquicia de la ‘Gran Manzana’ saltó a la pista con una agresividad notable, controlando los tiempos del juego desde el primer cuarto y frustrando los circuitos ofensivos de la escuadra texana.

El gran Victor Wembanyama no fue suficiente esta vez y no apareció en los momentos más apretados de la noche, aunque aún tiene seis partidos por delante para intentar revertir la serie. En una de las últimas posesiones del partido, el francés resbaló cuando intentaba acercar a su equipo en el marcador, lo que permitió a New York ampliar la diferencia y encaminar una victoria que ya parecía lejana para San Antonio.

Desde el salto inicial, el conjunto neoyorquino impuso las condiciones físicas del partido gracias a una defensa asfixiante sobre el perímetro, que obligó a San Antonio a cometer pérdidas de balón inusuales. Los Spurs no se sintieron cómodos y se vieron un paso atrás ante la avalancha neoyorquina en el pabellón.

Victor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs celebra con Stephon Castle #5 y De'aaron Fox #4 tras derrotar al Oklahoma City Thunder con un marcador de 111 a 103 en el séptimo partido de las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA en el Paycom Center el 30 de mayo de 2026 en Oklahoma City, Oklahoma. Foto: Getty Images

Aunque los Spurs intentaron reaccionar en el tercer cuarto de la mano de sus hombres en la pintura y con una racha de triples, la jerarquía de los Knicks pesó más en el último período. El equipo de la “Capital del Mundo” supo cerrar las vías de penetración y castigó al contragolpe, sellando una victoria fundamental que les permite tomar ventaja en la serie al mejor de siete por el título.

Mensaje para Wembanyama

Este compromiso no solo significó el primer punto para los Knicks, sino que también envía un mensaje directo sobre las debilidades tácticas que San Antonio deberá corregir de inmediato si no quiere ver comprometidas sus aspiraciones al título. Ganar el primer partido de unas finales de la NBA históricamente otorga una ventaja mental significativa, y los del norte de Nueva York se ven más fortalecidos para lo que queda de los playoffs.

La gran diferencia del encuentro radicó en la efectividad desde la línea de tres puntos y el control de los rebotes ofensivos. New York Knicks encontró la claridad necesaria para romper la defensa zonal de los Spurs y desgastarla a medida que avanzaba el partido, anotando tiros de alta dificultad para imponer su ritmo.

Wembanyama en el primer juego - NBA Finals Foto: Getty Images

San Antonio amenazó con recortar la distancia en el marcador, lo intentó y llegó a estar cerca de remontar en el último cuarto, pero la rotación del banquillo de los Knicks surtió efecto para contrarrestar el intento y mantener la intensidad defensiva.

Panorama para el segundo juego de las finales de la NBA

Con la serie 1-0 a favor de New York Knicks, toda la presión se traslada ahora al campamento de San Antonio Spurs, equipo que está obligado a ajustar sus piezas para el segundo partido de la serie, con su estrella Wembanyama a la cabeza.

El segundo juego se disputará este viernes 5 de junio de 2026 a las 8:00 p.m. (hora de Colombia), con transmisión en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.