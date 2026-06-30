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LeBron James se va de los Lakers y este sería su nuevo equipo: ‘bombazo’ confirmado en la NBA

A horas de iniciar la agencia libre, el ‘King’ ha decidido dar un paso al costado para la próxima temporada.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

30 de junio de 2026 a las 12:51 p. m.
LeBron James duró ocho años en Los Ángeles Lakers.
LeBron James duró ocho años en Los Ángeles Lakers. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

LeBron James no continuará siendo jugador de Los Ángeles Lakers para la próxima temporada. El veterano basquetbolista buscará nuevos horizontes con la esperanza de conseguir su quinto anillo de la NBA.

CASTRO DE ERVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 09: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers competes during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 16 a 167.9km stage from Poio to Mos. Castro de Herville on September 09, 2025 in Castro de Erville, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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El alero, de 41 años, informó que su etapa de ocho años en el equipo angelino ha terminado y que disputará su vigésimo cuarta temporada en la liga con otro uniforme, según dijo su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

King James, que conquistó un anillo de campeón con los Lakers en 2020, terminó su contrato con la franquicia al término de los pasados playoffs y es libre de fichar por otro equipo a partir del inicio este martes del periodo de agencia libre.

“James decidió informar a los Lakers bastante antes del inicio del mercado de agentes libres de esta noche por cortesía y en agradecimiento por el tiempo que han compartido, y para permitir que LA lleve a cabo sus gestiones”, explicó Shams Charania, el reputado periodista de ESPN que adelantó la salida del jugador.

La única certeza en este momento es que LeBron James seguirá siendo jugador profesional y aplaza su retiro de la NBA por lo menos otra temporada más.

En mayo, después de que los Lakers fueran eliminados en los playoffs, LeBron no aclaró si planeaba seguir en activo o dar por terminada una de las carreras más extraordinarias de la historia, con cuatro títulos de campeón y una colección inigualable de premios individuales.

New York Knicks guard Jalen Brunson, left, drives past San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama during the second half of Game 5 of the NBA Finals basketball series, Saturday, June 13, 2026, in San Antonio. (AP Photo/Ross D. Franklin)
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¿Compañero de Steph Curry en los Warriors?

Su salida de los Lakers refuerza las especulaciones de que podría unirse a su gran amigo Stephen Curry en los Golden State Warriors, que sería el cuarto equipo de su carrera tras los Lakers, Cleveland Cavaliers y Miami Heat.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - MAY 2: Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) and Los Angeles Lakers' LeBron James (6) share a moment from the sideline before going back to the court in the second quarter of Game 1 of the Western Conference semifinals at Chase Center in San Francisco, Calif., on Tuesday, May 2, 2023. (Photo by Ray Chavez/MediaNews Group/The Mercury News via Getty Images)
LeBron James y Steph Curry ganaron juntos el oro olímpico en 2024. Foto: MediaNews Group via Getty Images

La dirigencia de Golden State ya dio su primer paso para abrirle espacio en la nómina. El también veterano Draymond Green renunció a su opción de jugador en la renovación del contrato y de esa manera dejó campo en la masa salarial para asumir un contrato multimillonario como el de LeBron.

Los Warriors planean dos fichajes de lujo para este mercado de fichajes: LeBron James arranca como el gran anhelo, pero a su lado también llegaría el ala-pívot Anthony Davis.

“Green, James y Davis comparten el mismo agente: Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports. Fuentes del equipo llevaban semanas señalando la intención de buscar el fichaje de James en la agencia libre, aunque los primeros indicios sugerían que lo más probable era que regresara a Los Angeles Lakers”, informó ESPN.

*Con información de la AFP.