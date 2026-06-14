Los cuatro colombianos que Cristiano Ronaldo sigue en Instagram: dos jugarán el Mundial 2026

Más allá de compartir el mismo grupo en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo tiene afinidad con Colombia por los compañeros que ha conocido en su larga trayectoria como futbolista.

El astro portugués no solo conoce jugadores nacidos en nuestro país, sino que es un fanático de la música urbana en la que Colombia tiene grandes exponentes.

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En total son cuatro los colombianos que sigue en su cuenta de Instagram:

James Rodríguez : Lo conoció en el paso de ambos por el Real Madrid. Construyeron una amistad que trascendió la cancha, pues Cristiano solía invitarlo a sus cumpleaños y reuniones personales.

: Lo conoció en el paso de ambos por el Real Madrid. Construyeron una amistad que trascendió la cancha, pues Cristiano solía invitarlo a sus cumpleaños y reuniones personales. David Ospina : El arquero de la Selección Colombia conoció a CR7 en el Al-Nassr, aunque ya se habían enfrentado varias veces con muestra de respeto de parte y parte.

: El arquero de la Selección Colombia conoció a CR7 en el Al-Nassr, aunque ya se habían enfrentado varias veces con muestra de respeto de parte y parte. Juan Guillermo Cuadrado : El nacido en Necoclí no solo le cedió la camiseta número ‘7′ cuando llegó a Juventus, sino que lo acogió dentro del camerino y también superaron discusiones juntos.

: El nacido en Necoclí no solo le cedió la camiseta número ‘7′ cuando llegó a Juventus, sino que lo acogió dentro del camerino y también superaron discusiones juntos. J Balvin: Uno de los artistas más reconocidos de la música urbana en Colombia. Cristiano es fanático de la música de J Balvin y han tenido algunos encuentros en la casa del astro portugués.

Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus. Foto: @cristiano

De esa lista, tres harán presencia en el Mundial 2026. Solo Juan Guillermo Cuadrado se quedó fuera de la fiesta, aunque fue incluido en la prelista de 55 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo.

J Balvin fue el primero en aparecer. El talentoso cantante antioqueño hizo parte de la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, acompañado por Ryan Castro.

James Rodríguez y David Ospina debutarán el mismo día que Cristiano Ronaldo, pero ante rivales diferentes. Colombia jugará frente a Uzbekistán en Guadalajara, mientras que Portugal hará lo propio frente a RD Congo en el NRG Stadium de Houston.

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¿Cuándo juega Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026?

El partido de Colombia vs. Portugal, que agotó boletería en la página oficial de la FIFA, está programado para el sábado 27 de junio a las 6:30 de la tarde.

La expectativa es que ambas selecciones lleguen clasificadas y el duelo sea por el primer lugar del grupo K, que evita enfrentarse a Croacia o Inglaterra en dieciseisavos de final.

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal. Foto: Getty Images

Dicho partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, un escenario que le trae malos recuerdos a Colombia por lo sucedido en la final de la Copa América 2024.

El duelo de la Tricolor contra Portugal es uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, pues se trata del reencuentro entre Cristiano Ronaldo y James Rodríguez como capitanes de su respectivo país.