Amaranto Perea sufre su primer escándalo como DT: se calentó el banquillo de Medellín

Amaranto Perea, técnico de Independiente Medellín, protagonizó una polémica imagen durante el partido contra Vasco da Gama por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Sobre los minutos finales se le vio muy molesto por la actitud de Juan José Córdoba, jugador que acaba de llegar como refuerzo al conjunto ‘poderoso’.

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En la transmisión oficial se vio el momento en que Perea y Córdoba discuten en el banquillo, momento de tensión que generó comentarios entre la hinchada del DIM.

Juan José Córdoba salió del campo al minuto 90, dejando su lugar para el canterano Keiner Klinger. Ese cambio fue el detonante de la discusión que se mantuvo durante unos segundos y salió a la luz en la pantalla de ESPN.

En rueda de prensa, Amaranto prefirió no hablar sobre esa situación y se enfocó en los detalles que debe mejorar su equipo para cumplir los objetivos que le quedan este semestre. “En ningún momento estuvimos cómodos para poder inquietar siquiera la línea defensiva”, declaró.

“Me parece que lo estábamos defendiendo bien. Al final, los cambios de ellos les dieron mucha más energía y mucho más juego. Nosotros hicimos cambios con la misma intención de tener mucho más la pelota, pero no fue así. No habrá que reprochar mucho, hay trabajo por delante y ojalá sigamos mejorando”, señaló.

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La versión de Juan José Córdoba

El que sí decidió hablar al respecto fue Juan José Córdoba, atacante de 23 años, que llegó este semestre a préstamo desde el Dinamo Zagreb de Croacia.

Al ver todo el escándalo que se armó en redes sociales, Córdoba dio su versión de los hechos. “Nunca creería que un compañero no es buena opción, ni tampoco me enojaría por ser sustituido”, escribió en su cuenta de Instagram.

“No crean en personas que solo hablan lo primero que se les venga a la mente detrás de una cámara, y más de individuos que jugaron este deporte y se les olvidó el sentir dentro de un campo”, agregó.

Córdoba asegura que habló con Amaranto Perea y arreglaron sus diferencias. “Ya me disculpe con el profesor y con mis compañeros por mi actitud inadecuada. Fue una situación que se salió de contexto en un momento de frustración por no obtener lo que todos deseábamos”, finalizó.

Juan José Córdoba habló sobre el encontronazo con Amaranto Perea. Foto: Instagram @cordoba_703

Independiente Medellín se despidió prematuramente de la Copa Sudamericana y la última esperanza del fútbol profesional colombiano en esta competencia es Santa Fe, que disputa este jueves su partido de vuelta contra Caracas FC.

El ‘poderoso’ tendrá que pasar página y enfocarse en el próximo partido por la Liga BetPlay. Este sábado, 1 de agosto, enfrentarán a Deportivo Cali en condición de local y buscarán sacudirse por las dudas que ha generado el naciente proyecto de Amaranto Perea al frente de la dirección técnica.