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Ganador inédito en el GP de China de la Fórmula 1: con 19 años, Antonelli se metió en la historia

A su corta edad se convirtió en el segundo piloto más joven en hacerse con una victoria en la historia de la F1. Su emoción en la meta fue máxima.

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Redacción Deportes
15 de marzo de 2026, 6:33 a. m.
Kimi Antonelli, de Mercedes, tras ser el ganador del GP de China de la Fórmula 1 en 2026
Kimi Antonelli, de Mercedes, tras ser el ganador del GP de China de la Fórmula 1 en 2026 Foto: AFP

El piloto italiano de 19 años Kimi Antonelli (Mercedes) logró su primera victoria en la Fórmula 1 al ganar este domingo, 15 de marzo, el Gran Premio de China, por delante de su compañero George Russell y de Lewis Hamilton, que se subió al podio por primera vez desde que fichó por Ferrari.

Antonelli, que el sábado se convirtió en el piloto más joven en lograr la pole position en la historia de la Fórmula 1, completó el fin de semana perfecto en una jornada en la los dos monoplazas de McLaren no tomaron la salida por problemas técnicos.

“Estoy sin palabras, a punto de llorar. Muchísimas gracias al equipo, porque me han ayudado a conseguir este sueño. Quería devolver a Italia a la cima y lo hemos hecho”, dijo el ganador, el primer italiano en lo alto del podio desde Giancarlo Fisichella en 2006, precisamente el año de nacimiento de Antonelli.

El piloto de Mercedes se convierte en el segundo ganador de una carrera más joven de la historia. El récord lo tiene el neerlandés Max Verstappen, con 18 años y 228 días cuando se llevó el GP de España en 2016.

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El progidio italiano perdió brevemente el liderato en la salida, pero una vez que volvió a ponerse al frente, controló el ritmo para ganar con autoridad.

Charles Leclerc fue cuarto con el otro monoplaza Ferrari.

Hamilton no desentonó

Hamilton, como ya había hecho en la carrera esprint del sábado, arrancó de maravilla y había tomado la delantera cuando los coches salieron de la primera zona de curvas.

Leclerc también hizo una arrancada brillante y logró adelantar a Russell, que había salido segundo en la parrilla.

Los cuatro primeros se intercambiaron posiciones varias veces antes de que un coche de seguridad en la vuelta 11 los llevara a todos a boxes.

Kimi Antonelli junto a George Russell y Lewis Hamilton en el podio de la Fórmula 1 del GP de China
Kimi Antonelli junto a George Russell y Lewis Hamilton en el podio de la Fórmula 1 del GP de China Foto: AFP

Una vez que se asentó todo y volvió a relanzarse la carrera, Antonelli lideraba por delante de Hamilton, con Leclerc tercero y Russell cuarto.

En la vuelta 29, Russell había adelantado a los dos Ferrari y se lanzó a intentar alcanzar a su joven compañero italiano, que para entonces ya tenía más de siete segundos de ventaja en pista.

El cuatro veces campeón del mundo Verstappen prolongó el mal inicio de temporada de Red Bull cuando le dijeron que retirara su coche en la vuelta 46.

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También se retiró el veterano Fernando Alonso (Aston Martin), por un problema mecánico en la vuelta 34ª.

El también español Carlos Sainz Jr (Williams) finalizó noveno, el argentino Franco Colapinto (Alpine) décimo y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) fue 15ª, cerrando la clasificación.

McLaren vive días grises

Peor le fueron las cosas a McLaren, con el campeón del mundo Lando Norris y Oscar Piastri fuera de juego antes de la salida.

El británico Norris se quedó bloqueado en el garaje mientras los mecánicos trabajaban en su coche y no pudo llegar a la parrilla.

El australiano Piastri sí llegó a la parrilla, pero tuvo que volver al garaje unos minutos después con un problema distinto.

El inicio de temporada está resultando por ahora muy complicado para la escudería británica, vigente campeona del mundo de constructores.

El fin de semana pasado, solo un McLaren tomó la salida de la carrera inaugural en Melbourne después de que Piastri sufriera un accidente cuando se dirigía a la parrilla de salida, lo que significa que el australiano aún no ha disputado ningún Gran Premio esta temporada.

Alexander Albon, de Williams, y Gabriel Bortoleto, de Audi, tampoco comenzaron la carrera.

*Con información de AFP.