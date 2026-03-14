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Oficial: Fórmula 1 anuncia que los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán por el conflicto en Medio Oriente

El comunicado llega a pocas horas del GP de China.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de marzo de 2026, 9:18 p. m.
La FIA analizará la seguridad de los dos países a futuro.
La FIA analizará la seguridad de los dos países a futuro. Foto: AP

Los grandes premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita fueron cancelados debido a la guerra que afecta a Oriente Medio, anunció este sábado 14 de marzo la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

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“Hoy se ha confirmado que, tras una minuciosa evaluación y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los grandes premios de Baréin y de Arabia Saudita no se disputarán en abril”, informó la FIA en un comunicado.

Los entrenamientos, las clasificaciones y las carreras de Fórmula 1 en estos dos países árabes del Golfo, que desde finales de febrero han sido blanco de ataques de Irán, debían celebrarse del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, y no serán sustituidos por otros grandes premios.

“Si bien se han planteado varias alterativas, finalmente se ha decidido que no habrá sustituciones en abril”, señala el comunicado.

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Fórmula 1 GP de China 2026: horarios y canal para ver la segunda carrera de la temporada

El Golfo Pérsico ha recibido ataques en las últimas dos semanas por parte de drones y misiles iraníes. El pequeño estado de Baréin ha sido objetivo de varios ataques que han afectado edificios, una refinería y una base militar estadounidense.

Arabia Saudita también ha registrado ataques, algunos de ellos sobre infraestructuras clave en la industria del petróleo, un área clave para el mayor exportador de crudo del mundo.

Max Verstappen recorriendo el circuito de Baréin de Fórmula 1
Baréin es uno de los circuitos históricos de la F1. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cómo se ha desarrollad la temporada

El italiano Kimi Antonelli, de 19 años, logró la pole position del Gran Premio de China este sábado, convirtiéndose en el piloto más joven en conseguir el mejor tiempo en una clasificación en la historia de la Fórmula 1.

Antonelli encabezó un doblete de Mercedes y estará en la primera fila junto a George Russell, borrando el récord de Sebastian Vettel, que tenía 21 años cuando obtuvo la pole para el Gran Premio de Italia en 2008.

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Tras la disputa del GP de China en la madrugada del domingo, la máxima categoría llegará a Japón, en donde se celebrará una nueva fecha del mundial el fin de semana del 27 al 29 de marzo.

Tras el cambio en el calendario, la siguiente prueba será el GP de Miami, del 1 al 3 de mayo.

Las pruebas de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se disputarán en Baréin y Arabia Saudita.

Por su parte, en Catar, país vecino, se anunció el viernes que la primera prueba del Mundial de Resistencia Automóvil (WEC), prevista del 26 al 28 de marzo, quedaba aplazada para el mes de octubre.

*Con información de AFP.