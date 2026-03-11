Fórmula 1 GP de China 2026: horarios y canal para ver la segunda carrera de la temporada

El estallido de la guerra en Oriente Medio a una semana del inicio de la temporada en Australia obligó a la Fórmula 1 a reaccionar con rapidez para permitir que el personal y el material llegaran a tiempo a Melbourne, una misión cumplida con éxito.

La primera carrera de 2026 fue un enorme éxito popular, con unos 484.000 espectadores de jueves al domingo en el circuito Albert Park, un récord.

Franco Colapinto y la espectacular maniobra que evitó accidente en el regreso de la Fórmula 1

Desde el jueves 12 de marzo, los 22 pilotos de la categoría se enfrentarán a la segunda carrera del año en China, por medio de un circuito que pondrá a prueba las unidades de potencia de las principales escuadras de la Fórmula 1.

Sin embargo, la máxima categoría detalló el plan que ha logrado poner en marcha el campeonato a pesar de las advertencias emitidas por las autoridades aéreas a nivel mundial.

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, lidera durante el Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 23 de marzo de 2025. (Foto de Jade GAO / AFP) Foto: AFP

Desarrollo de la primera carrera del año

El fin de semana también resultó un éxito deportivo, con una espectacular carrera llena de alternativas, adelantamientos, accidentes y suspense, especialmente en las primeras vueltas.

Definido el primer líder de la Fórmula 1: así quedó la tabla tras el Gran Premio de Australia

El éxito fue posible gracias a la movilización de todos los actores del paddock y, en particular, de la FOM (Formula One Management, organizadora del campeonato), para adaptarse al contexto internacional y especialmente al cierre de numerosos aeropuertos esenciales para la F1, como Doha, Dubái, Abu Dabi o Baréin.

Finalmente se fletaron “cuatro vuelos chárter que transportaron a más de 400 personas”, algunos pasando por Singapur y otros por Dar es Salaam (Tanzania), indicó a la AFP una fuente cercana a la FOM.

Las escuderías Mercedes y McLaren, así como el proveedor de neumáticos Pirelli, estuvieron además en primera línea del conflicto, ya que el 28 de febrero había programado un test en Baréin, país que ha sido atacado con misiles iraníes desde el inicio de las hostilidades.

“Hubo que evacuar a todos rápidamente. Tuvieron que huir por carretera hacia Arabia Saudita y, en algunos casos, pasar una noche en el aeropuerto antes de poder tomar un vuelo hacia Londres vía Egipto. Afortunadamente, todos se encontraron a salvo rápidamente, relató a la AFP otra fuente del paddock.

IT'S RACE WEEK AGAIN! 💪



We'll be racing in Shanghai, China for our first #F1Sprint weekend of the season 🤩#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hAihvUB0fx — Formula 1 (@F1) March 9, 2026

Hora y canal para ver el Gran Premio de China

Jueves 12 de marzo

Práctica #1

10:00 p. m. (COL) por Disney+..

Viernes 13 de marzo

Clasificación carrera sprint

02:00 a. m. (COL) por Disney+.

Carrera sprint

09:00 p. m. (COL) por Disney+.

Sábado 14 de marzo

Clasificación (Pole position)

01:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 15 de marzo

Carrera

02:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.