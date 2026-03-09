Franco Colapinto y la espectacular maniobra que evitó accidente en el regreso de la Fórmula 1

Más allá del triunfo de Mercedes este domingo en el regreso de la Fórmula 1, hubo una acción que marcó el desenlace de la carrera, pues una espectacular maniobra del argentino Franco Colapinto en plena largada evitó un accidente que pudo haber cambiado el desarrollo de la primera válida en el Gran Premio de Australia.

Definido el primer líder de la Fórmula 1: así quedó la tabla tras el Gran Premio de Australia

De izquierda a derecha los pilotos Kimi Antonelli, George Russell, ambos de Mercedes y Charles Leclerc de Ferrari. Foto: Cortesía Fórmula 1

El argentino tuvo reflejos de ‘gato’ para evitar llevarse por delante al carro del Racing Bulls piloteado por Liam Lawson, quien se quedó detenido y que puso en riesgo el progreso de quienes partieron detrás de él.

El video compartido en redes sociales y que se volvió viral, muestra lo cerca que estuvo Colapinto de chocar una vez se apagaron los semáforos para la largada del primer gran premio de la temporada.

La maniobra fue tal que además de evitar a Lwason, el piloto argentino tuvo que controlar su monoplaza para no estrellarse contra el muro; la imagen muestra el auto de Alpine derrapando y sobrepasando lo que se convirtió en un obstáculo para continuar hacia adelante.

“Por suerte terminamos la carrera. Estuve muy cerca la verdad de quedarme tirado en la recta. Creo que tuve mucha suerte de seguir, los reflejos estuvieron bien”, dijo el piloto.

Al final Russell, Antonelli y Lecerc observaron el video y se mostraron asombrados por lo rápido que pensó Colpainto y de lo cerca que estuvo de haberse estrellado en la largada.

Mercedes dominó en Australia

Este domingo volvió a la acción el campeonato mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, donde Mercedes dominó quedándose con los dos primeros lugares del podio, seguido por Ferrari.

En una emocionante carrera en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Russell se repuso a una buena salida de los Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc situándose primero, e impuso la buena gestión de neumáticos de las ‘flechas plateadas’ para adjudicarse el primer triunfo del curso por delante de su compañero, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Por detrás, Leclerc también se subió al podio, mientras que el británico Lewis Hamilton (Ferrari) fue cuarto y el vigente campeón, el también británico Lando Norris (McLaren), cerró el ‘Top 5’.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que salía desde el fondo de la parrilla, remontó hasta la sexta posición final, y los británicos Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (RB), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el francés Pierre Gasly (Alpine) completaron las diez primeras posiciones.

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Franco Colapinto uno de los protagonistas del GP de Australia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Carlos Sainz pudo completar las 58 vueltas de carrera pero terminó fuera de la zona de puntos, decimoquinto, a pesar de realizar una buena salida que le situó duodécimo. Aunque peor le fueron las cosas al otro español en liza: Fernando Alonso.

Ya lo avisó el sábado: al mínimo problema con la telemetría, abandonaría para poder estar en China con la única batería de la que dispone su AMR26. Partió decimoquinto, dos posiciones mejor que en clasificación después de que el australiano Oscar Piastri (McLaren) sufriese un accidente antes de la carrera y de que el alemán Nico Hulkenberg (Audi) tuviese una avería, y se situó décimo tras apagarse los semáforos.

Sin embargo, su aventura duró muy poco. Entró a garajes en la vuelta 12 aprovechando un ‘virtual safety car’ provocado por el abandono del francés Isack Hadjar (RB), pero solo dos vueltas después, en la 14, fue alertado por radio de que algo iba mal y volvió a boxes. Sus mecánicos trataron de solucionar el problema, pero no daban con la tecla.