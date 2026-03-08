Deportes

Definido el primer líder de la Fórmula 1: así quedó la tabla tras el Gran Premio de Australia

Mercedes dio un golpe sobre la mesa estrenando las nuevas reglas que han causado polémica entre los pilotos.

Sebastián Clavijo García

8 de marzo de 2026, 6:19 a. m.
Charles Leclerc peleando por la posición contra George Russell en el GP de Australia.
Charles Leclerc peleando por la posición contra George Russell en el GP de Australia. Foto: AP

El británico George Russell salió ganador este domingo en el Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1. Mercedes hizo doblete con el italiano Kimi Antonelli en la segunda casilla.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que lideró la prueba en varios sectores, completó el podio en Melbourne, donde se pusieron por primera vez a prueba las revolucionarias nuevas reglas para los autos.

Video: Max Verstappen pierde el control y sufre brutal choque en el primer día de la Fórmula 1

En las gradas, las decenas de miles de aficionados australianos sufrieron una enorme decepción antes siquiera de comenzar la prueba, cuando el ídolo local Oscar Piastri se accidentó en la vuelta de formación y quedó fuera de la competencia por los graves daños de su McLaren.

El británico Lando Norris (McLaren) inició la defensa del título con un quinto lugar, uno por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó una de sus características remontadas.

El tetracampeón mundial había arrancado la carrera desde el fondo de la parrilla por un accidente en la sesión de clasificación y fue adelantando rivales hasta toparse con Norris.

El mexicano Sergio Pérez, de vuelta a la competición, fue decimosexto en la carrera de debut de la escudería estadounidense Cadillac.

Audi, otro equipo debutante, lució mejores prestaciones y colocó al brasileño Gabriel Bortoleto en la novena posición.

Mercedes driver George Russell of Britain is congratulated by his team after winning the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park, in Melbourne, Australia, Sunday, March 8, 2026. (AP Photo/Scott Barbour)
George Russell celebrando su triunfo en el GP de Australia. Foto: AP

El argentino Franco Colapinto (Alpine) escaló dos posiciones desde la salida hasta el decimocuarto lugar a pesar de que fue sancionado con una parada en el pit por una infracción en la salida.

“El ritmo hoy fue un poco mejor, en carrera estamos peleando un poco más. Me podía haber quedado tirado en la largada y por suerte terminamos la carrera. Fue una carrera muy larga y hay que laburar para mejorar”, admitió el argentino.

El español Carlos Sainz (Williams) terminó en el decimoquinto lugar mientras su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) se contó entre los abundantes abandonos tras una gran salida.

Mundial de pilotos 2026 - Fórmula 1

1. George Russell (GBR) 25 puntos

2. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 18

3. Charles Leclerc (MON) 15

4. Lewis Hamilton (GBR) 12

5. Lando Norris (GBR) 10

6. Max Verstappen (NED) 8

7. Oliver Bearman (GBR) 6

8. Arvid Lindblad (GBR) 4

9. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

10. Pierre Gasly (FRA) 1

11. Estéban Ocon (FRA) 0

12. Alexander Albon (THA) 0

13. Liam Lawson (NZL) 0

14. Franco Colapinto (ARG) 0

15. Carlos Sainz Jr (ESP) 0

16. Sergio Pérez (MEX) 0

17. Isack Hadjar (FRA) 0

18. Oscar Piastri (AUS) 0

19. Nico Hülkenberg (GER) 0

20. Fernando Alonso (ESP) 0

21. Valtteri Bottas (FIN) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

*Con información de la AFP.

