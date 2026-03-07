Deportes

Video: Max Verstappen pierde el control y sufre brutal choque en el primer día de la Fórmula 1

El piloto neerlandés tuvo que retirarse de la ‘pole position’ y saldrá en el puesto número 20 del Gran Premio de Australia.

Sebastián Clavijo García

7 de marzo de 2026, 7:19 a. m.
Max Verstappen terminó contra las vallas de protección en el GP de Australia.
Max Verstappen terminó contra las vallas de protección en el GP de Australia. Foto: AP

Max Verstappen arrancó de la peor manera posible su temporada 2026 en la Fórmula 1. El piloto neerlandés sufrió un accidente durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia, que se disputó esta madrugada en Melbourne.

El tetracampeón mundial, que tuvo que abandonar, deberá salir desde el pit lane en la carrera inaugural programada para este sábado a las 11:00 de la noche (hora de Colombia).

Fórmula 1 GP de Australia 2026: horarios y canal para ver el inicio de la nueva temporada

Max, que acababa de iniciar su primera vuelta rápida, perdió el control de su monoplaza al final de la recta de boxes antes de hacer un trompo y terminar contra un muro de protección. “Estoy bien. El eje trasero se ha bloqueado. Fantástico...”, dijo por la radio del equipo.

Verstappen, que tendrá que pasar por el centro médico tras este accidente para un control de rutina, se sujetaba visiblemente la mano y la muñeca derechas después de abandonar su asiento.

Ante el accidente y la posición en la que le tocará tomar la salida, Verstappen atendió a los medios de comunicación para tratar de explicar lo sucedido.

“Simplemente pisé el pedal y todo el eje trasero se bloqueó por completo. Es muy raro, sobre todo con estos autos de Fórmula 1. Nunca experimenté algo así en mi vida”, apuntó.

Afortunadamente salió ileso del monoplaza y podrá estar compitiendo el domingo. “Todavía no sé bien qué pasó, no hablé con el equipo para ver la data o para saber por qué pasó algo así”, expresó.

Fórmula 1: los multimillonarios salarios de los 22 pilotos de la máxima categoría del automovilismo

‘Pole’ para George Russell

Sin la presencia de Verstappen en la Q3, Mercedes se sacó de encima uno de sus máximos rivales y conquistó el primer lugar de la clasificación gracias a George Russell.

El piloto británico tuvo el mejor tiempo del día, por encima de su compañero Kimi Antonelli y el Red Bull de Isack Hadjar.

“Un gran día. Sabíamos que el coche tenía mucho potencial”, se felicitó Russell. “Estoy deseando que llegue la carrera de mañana, creo que podemos ofrecer unas carreras bastante emocionantes al público”.

Mucho más complicada fue la sesión para el joven Antonelli (19 años), quien sufrió un accidente en los entrenamientos libres y, luego de que sus mecánicos lograsen reconstruir su monoplaza, saltó a pista a sólo tres minutos del final de la Q1 para no quedar fuera de la sesión de clasificación.

Mercedes driver George Russell of Britain reacts after winning the qualifying session for the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park, in Melbourne, Australia, Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)
George Russell, ganador de la 'pole' en el Gran Premio de Australia. Foto: AP

Así quedó la grilla de partida

1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:18.518

2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:18.811

3. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:19.303

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.327

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.380

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.475

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.478

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.994

9. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.247

10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 0.000

11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:20.303

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.311

13. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.491

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:20.501

15. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:20.941)

16. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:21.247

17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:21.969

18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:22.605

19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:23.244

20. Max Verstappen (NED/Red Bull) sin tiempo

21. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) sin tiempo

22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) sin tiempo

*Con información de la AFP.

