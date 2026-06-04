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Fórmula 1 GP de Mónaco 2026: horarios y canal para ver uno de los trazados más desafiantes del año

El circuito callejero pondrá a prueba las condiciones de los pilotos.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

4 de junio de 2026 a las 10:32 p. m.
La competencia es una de las más seguidas de la temporada.
La competencia es una de las más seguidas de la temporada. Foto: Getty Images

El próximo fin de semana se desarrollará el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, uno de los circuitos más complicados del calendario mundial, en el cual los pilotos lucharán por llevarse los puntos y afianzar su ventaja en la tabla de posiciones.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc de Mónaco posa con el premio de la pole position después de la sesión de clasificación antes del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno en el autódromo de Mónaco, en Mónaco, el sábado 25 de mayo de 2024. (Foto AP/Luca Bruno)
Fórmula 1: Ferrari toma decisión final con el contrato del piloto Charles Leclerc
Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli raises the trophy while celebrating on the podium his victory in the 2026 Formula 1 Grand Prix du Canada at Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal, Canada, on May 24, 2026. (Photo by Geoff Robins / AFP)
Kimi Antonelli es el líder del campeonato mundial de Fórmula 1. Foto: AFP

Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes de la celebración este fin de semana del Gran Premio de Mónaco, sexta prueba de las 22 programadas:

Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 131 puntos

2. George Russell (GBR) 88

3. Charles Leclerc (MON) 75

4. Lewis Hamilton (GBR) 72

5. Lando Norris (GBR) 58

6. Oscar Piastri (AUS) 48

7. Max Verstappen (NED) 43

8. Pierre Gasly (FRA) 20

9. Oliver Bearman (GBR) 18

10. Liam Lawson (NZL) 16

11. Franco Colapinto (ARG) 15

12. Isack Hadjar (FRA) 14

13. Carlos Sainz Jr (ESP) 6

14. Arvid Lindblad (GBR) 5

15. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

16. Estéban Ocon (FRA) 1

17. Alexander Albon (THA) 1

18. Nico Hülkenberg (GER) 0

19. Valtteri Bottas (FIN) 0

20. Sergio Pérez (MEX) 0

21. Lance Stroll (CAN) 0

22. Fernando Alonso (ESP) 0

- Clasificación del Mundial de constructores:

1. Mercedes 219 puntos

2. Ferrari 147

3. McLaren-Mercedes 106

4. Red Bull 57

5. Alpine-Mercedes 35

6. Racing Bulls-Red Bull 21

7. Haas-Ferrari 19

8. Williams-Mercedes 7

9. Audi 2

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin- Honda 0

El piloto de Ferrari Charles Leclerc de Mónaco conduce su auto durante la carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno en el autódromo de Mónaco, en Mónaco, el domingo 26 de mayo de 2024. (Foto AP/Luca Bruno)
El piloto de Ferrari Charles Leclerc de Mónaco conduce su auto durante la carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno. Foto: AP

Hora y canal para ver el Gran Premio de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica #1

06:25 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

09:25 a. m. (COL) por Disney+.

Nicolás Andrés Valencia Contecha, ingeniero de Mercedes AMG High Performance Powertrains.
De Bogotá a la élite de la Fórmula 1: la historia del ingeniero colombiano que diseña el futuro de Mercedes

Sábado 6 de junio

Práctica #3

05:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 7 de junio

Carrera

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.