Fórmula 1: fuerte accidente en las prácticas del GP de Australia; el piloto fue revisado por los médicos del circuito

La sección de prácticas libres fue suspendida de manera momentánea para limpiar el circuito.

Manuel Santiago Sánchez González

6 de marzo de 2026, 9:58 p. m.
Accidente Fórmula en las prácticas del GP de Australia
Accidente Fórmula en las prácticas del GP de Australia Foto: Tomado de: @SanMarinoTeam / API

En la segunda sección de las prácticas libres del GP de Australia, el piloto italiano Kimi Antonelli sufrió un fuerte accidente al chocar su monoplaza contra las barreras de protección del circuito de Melbourne Park.

A falta de 10 minutos para la finalización de la segunda tanda de ensayos, el hombre de Mercedes no logró controlar su auto y causó un fuerte destrozo, lo cual pone en duda su participación en la prueba de clasificación en las primeras horas del sábado 7 de marzo.

Una vez controlada la situación, el italiano salió del copit y fue transportado a los pits del circuito, en donde fue revisado por los médicos del circuito y los responsables del equipo alemán.

Hay que recordar que esta es la segunda temporada de Antonelli en la Fórmula 1, por eso se espera que estos incidentes no ocurran de manera recurrente.

Accidente en medio de la conmemoración del auto de seguridad

El accidente se da el mismo día de la conmemoración de los 500 grandes premios del responsable de la seguridad de la máxima categoría.

Fórmula 1: el 'Gran Circo', se prepara para el inicio de una nueva temporada en Australia
Fórmula 1: el 'Gran Circo', se prepara para el inicio de una nueva temporada en Australia Foto: AFP

El alemán Bernd Mayländer, piloto del coche de seguridad de la Fórmula 1 desde el año 2000, vivirá este fin de semana en Melbourne su 500º Gran Premio, un “gran orgullo” para este antiguo vendedor.

Nacido hace 54 años en Waiblingen, cerca de Stuttgart, comenzó con los deportes mecánicos en su adolescencia antes de convertirse en piloto amateur a comienzos de los años 1990.

“Cuando terminé mis estudios, trabajé durante tres años para una empresa del grupo Coca-Cola, después, en 1993, me dediqué a tiempo completo a pilotar, convirtiéndome en profesional”, relató este viernes a la AFP desde el paddock del GP de Australia.

No tardó en obtener buenos resultados, con una victoria en la Porsche Carrera Cup Alemania 1994, y después en las 4 Horas de Zeltweg (Austria) en 1997.

Aunque esperaba ocupar ese puesto durante un tiempo, no imaginaba seguir al volante del auto de seguridad un cuarto de siglo más tarde.

“Sabía que podría quedarme mucho tiempo, pero nunca hubiera pensado estar ahí 26 años después. Alcanzar los 500 Grandes Premios es un gran orgullo”, afirma.

Bernd Mayländer se sienta al volante del auto de seguridad en cada carrera, dispuesto a entrar en pista al menor incidente. Sigue el Gran Premio en vivo a través de varias pantallas, pero corresponde exclusivamente a la dirección de carrera la decisión de dar entrada al “safety car”.

*Con información de AFP.

