Vehículos

Motores, alerones, combustible y potencia: conozca todos los cambios que tendrán los carros de Fórmula 1 para esta temporada

Las nuevas normas permitirán una mayor protagonismo de motores híbridos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

3 de marzo de 2026, 8:30 a. m.
La nueva temporada de Fórmula 1 vendrá con profundos cambios en la normativa de chasis y motores.
La nueva temporada de Fórmula 1 vendrá con profundos cambios en la normativa de chasis y motores.

La temporada 2026 de Fórmula 1 está considerada como revolucionaria por muchos expertos por los profundos cambios en la normativa de chasis y motores, concebidos para favorecer los adelantamientos y hacer así carreras más emocionantes, a la vez que hacer este deporte más sostenible ambientalmente.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, se sienta en su coche durante la primera sesión de entrenamientos libres antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail, en Lusail, el 28 de noviembre de 2025. (Foto de Andrej ISAKOVIC / AFP)
El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, aseguró que los nuevos autos no son nada divertidos de conducir. Foto: AFP

Pero Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, ya ha dicho que los nuevos monoplazas “no son divertidos de pilotar”, mientras que el ganador del último Mundial de pilotos, Lando Norris, afirmó en un primer momento que eran divertidos, pero enseguida se retractó y comentó que los nuevos monoplazas “no son desde luego la forma más pura de competición”.

Pero ¿qué significa eso? ¿Hasta qué punto será diferente 2026 respecto a 2025, cuando McLaren se llevó el título con Red Bull, Mercedes y Ferrari a rueda?

Las nuevas reglas de la Fórmula 1 para esta temporada

AFP repasó los principales cambios del reglamento de la F1 para 2026:

Vehículos

Los monoplazas

Los autos tendrán un aspecto claramente distinto al de los modelos de 2025, en particular el Aston Martin con “nariz de pelícano”, diseñado por Adrian Newey.

En términos generales serán 30 kg más ligeros, 20 cm más cortos y 10 cm más estrechos, lo que debería hacerlos más ágiles en las curvas.

Neumáticos

Se mantiene el tamaño de la llanta de 18 pulgadas de Pirelli, introducido en 2022, pero el ancho de los neumáticos delanteros se reducirá en 25 mm y el de los traseros en 30 mm, lo que disminuirá la resistencia aerodinámica.

Audi acabó con la espera y presentó el carro que utilizará para su debut en la Fórmula 1: “Una nueva era”
Audi Revolut R 26 , el auto de la marca de los cuatro aros para la Fórmula 1.
Audi Revolut R 26 , el auto de la marca de los cuatro aros para la Fórmula 1. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Alerones

Habrá muchos cambios en este apartado, pero el principal es la introducción de la aerodinámica activa, que permite a los autos ajustar el ángulo de los elementos de los alerones delantero y trasero según el punto del circuito en el que se encuentren. El objetivo, de nuevo, debería reducir la resistencia y aumentar la velocidad punta.

Sin DRS

El Sistema de Reducción de la Resistencia (DRS) desaparece. En su lugar llegan dos modos aerodinámicos que ayudarán al piloto a encontrar más velocidad:

  • El “modo Z” abre elementos en los alerones delantero y trasero para aumentar la carga aerodinámica y la velocidad en curva.
  • El “modo X” reduce la resistencia para maximizar la velocidad en recta.

También habrá un modo manual de “adelantamiento” que los pilotos activan con un botón cuando estén a un segundo del coche de delante, lo que les permite obtener energía extra.

Existe, no obstante, un riesgo con esta estrategia, ya que puede hacerlos vulnerables y ser superados de nuevo en la siguiente recta, mientras tratan de recuperar la energía eléctrica.

Unidades de potencia

Las unidades de potencia, de las cuales el motor es el elemento principal, están preparadas para ofrecer un aumento de casi el 300% en la potencia eléctrica.

También habrá un reparto equitativo entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica, lo que proporcionará a los coches tres veces más potencia de frenado eléctrico.

La FIA se dispone a cerrar una laguna reglamentaria que Audi, Honda y Ferrari creen que Mercedes ha encontrado para utilizar la expansión térmica y tecnologías de materiales con el fin de superar la relación de compresión reglamentaria, algo que podría reportarles hasta tres décimas se segundo por vuelta.

Pero si empiezan la temporada con esa ventaja no solo se beneficiaría Mercedes, sino también los equipos a los que suministra motores, Alpine, Williams y McLaren.

Ford realizó importante movimiento antes del inicio de la Fórmula 1; será pieza clave para esta temporada
El piloto británico de Mercedes, George Russell, corre durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2025.
Acusan a Mercedes y a otras escuderías de tener ventaja con sus motores diseñados para esta temporada. Foto: AFP

Combustible

Independientemente de quién gane el título, es poco probable que ningún piloto acabe tragando gases de escape, ya que el combustible de todos los coches será 100% sostenible, lo que significa que no se quemará carbono fósil nuevo.

En lugar de eso, el combustible procederá de carbono obtenido de fuentes no alimentarias, residuos en general o carbono capturado de la atmósfera.

