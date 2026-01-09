Escándalo en la Fórmula 1 por los motores de Mercedes y Red Bull: los acusan de ventaja técnica

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará la llegada del nuevo reglamento de la categoría. A través de este, se buscará ofrecer nuevas condiciones a los equipos y brindar un espectáculo más llamativo a los miles de fanáticos a nivel mundial.

La millonaria cifra que tendrán que pagar los pilotos de Fórmula 1 para competir en la temporada 2026

En los últimos días, medios británicos han señalado que Honda, Ferrari y Audi han presentado una serie de quejas a la FIA sobre los detalles técnicos de los motores de Mercedes y Red Bull para la temporada del próximo año.

Mercedes es uno de los equipos que fueron acusados, según la prensa británica. Foto: AFP

Las acusaciones se relacionan con el reglamento de la categoría, que hasta este año mantenía una relación de 18 a 1. Para 2026, se reducirá este valor a 16 a 1. Sin embargo, mediante el supuesto uso de materiales que se expanden con el calor, las dos marcas señaladas habrían logrado mantener las características actuales sin infringir el reglamento.

Alejandro Char tuvo nueva reunión con la Fórmula 1 y contó detalles del negocio: “Hace 15 días”

Esta relación es la que permite al motor producir los caballos de fuerza. Con las supuestas ventajas técnicas, los dos equipos lograrían obtener 15 caballos de fuerza adicionales, lo que les representaría una mayor potencia y velocidad en los diversos circuitos del campeonato.

Red Bull busca recuperar el dominio que mantuvo hasta el año 2024. Foto: AFP

Ahora, la FIA deberá decidir si los motores de dos de los equipos más dominantes de la categoría en la última década pueden ser utilizados. Hay que señalar que los equipos suelen encontrar vacíos legales en los reglamentos, los cuales son analizados de manera minuciosa por los oficiales de la categoría.

Mercedes da la cara por los problemas de su monoplaza en los últimos años

En declaraciones recogidas por el medio Motor Sport, se destaca que tuvieron que fijarse en las características de otros equipos para lograr mejorar el rendimiento de sus autos. Hay que resaltar que la escudería alemana buscó ofrecer un nuevo modelo de aerodinámica a través de su monoplaza; sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

“Cuando no eres el más rápido, miras quién lo es y qué está haciendo. Nos fijamos en la suspensión trasera del McLaren y entendimos lo que intentaban hacer con el antielevación para maximizar al máximo el descenso de la parte trasera en las curvas. Uno de los retos de estos coches es que acaban teniendo una ventana de carga aerodinámica trasera muy estrecha, lo que te obliga a conducir el coche con rigidez. Cuando tienes circuitos con una mezcla de curvas muy lentas y muy rápidas, tienes que hacer concesiones”.