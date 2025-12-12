La Fórmula 1 volvió a tocar la puerta de Colombia y lo hizo en una reunión con Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien confirmó que hay posibilidades reales de traer un Gran Premio a la capital del Atlántico.

Esta posibilidad fue planteada durante la alcaldía de Jaime Pumarejo, sin embargo, las negociaciones no avanzaron por desacuerdo con el gobierno de Gustavo Petro en el año 2022.

Pero los ejecutivos de la F1 no desecharon la idea de una carrera en Colombia y volvieron hace pocos días a Barranquilla.

“Esto es algo que no le he dicho a nadie. Esas personas de la Fórmula 1, que habían estado en Barranquilla cuando el entonces alcalde Jaime Pumarejo los trajo en 2022, volvieron hace 15 días, porque los llamamos y quedaron todavía más sorprendidos con la ciudad“, contó Alejandro Char en declaraciones para El Heraldo.

La temporada de la Fórmula 1 terminó el fin de semana pasado con el título de Lando Norris, superando en la tabla de pilotos al Max Verstappen y Oscar Piastri.

Alejandro Char revive la ilusión

“Ellos siguen interesados en hacer ese circuito por la vía paralela al río Magdalena, al lado del Gran Malecón, y no podían creer todo lo que ha pasado en Barranquilla en los últimos tres años”, agregó Char.

Colombia vuelve a ilusionarse con la posibilidad de tener un Gran Premio en este lado del mundo, algo que solo pueden decir México y Brasil en la actualidad.

Según las palabras de Alejandro Char, ya no será necesario contar con el apoyo del presidente Petro o de cualquiera que llegue a tomar las riendas del país tras las elecciones del próximo año.

“Así que estamos compitiendo nuevamente. La buena noticia es que la aprobación depende solo de nosotros, ya no se necesita el aval de la nación, solo que podamos ponernos de acuerdo con ellos. Hemos visto lo que significa la Fórmula 1 para Miami: es impresionante el flujo de recursos que le entran a la ciudad por un proyecto deportivo de esta magnitud”, agregó el alcalde de Barranquilla.

Alejandro Char, Alcalde de Barranquilla | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Char expuso sus razones para creer que es viable la llegada de la Fórmula 1 a Barranquilla. “Estamos en esa línea, encontramos un camino. Barranquilla se redescubrió con sus cuerpos de agua, su mar, su gente, sus museos, sus espacios, su deporte... Y ya es muy fácil porque tenemos la experiencia de organizar grandes eventos, de administrar esos retos y no le tenemos miedo a ir por la de oro”, apuntó.

El circuito sería callejero. “Les gustó la loma alrededor del monumento de la Aleta del Tiburón, una parte de ese tramo porque les encanta la fuerza del río, su movimiento les llamó mucho la atención“, agregó el alcalde.

El aeropuerto, la desventaja

En esa reunión también se habló sobre el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, gran problema considerado por los ejecutivos de la Fórmula 1 para un evento de esta magnitud.

“La única queja de la gente de la Fórmula 1 fue esa. Dijeron que ya era hora de que la ciudad tuviera un aeropuerto más cerca de Barranquilla. Tenemos muchas reuniones con la Aerocivil porque estamos muy, muy descontentos”, admitió.