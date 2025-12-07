Suscribirse

Lando Norris se coronó campeón mundial de la Fórmula 1; así logró la corona

Verstappen ganó en Abu Dabi, pero el tercer puesto de Norris le bastó para quedarse con el título.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

7 de diciembre de 2025, 2:44 p. m.
Lando Norris acabó tercero en Abu Dabi y se quedó con el mundial de Fórmula 1.
Lando Norris celebra con Max Verstappen y Oscar Piastri su título en el Mundial de Fórmula 1. | Foto: AFP

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, después de terminar tercero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial, y defender su ventaja al frente del campeonato sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al que su victoria no le ha bastado para arrebatarle el título.

A pesar de perder una posición en la salida con su compañero de equipo y también rival por el Mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren), el de Bristol, de 26 años, supo jugar con la estrategia para mantenerse tercero y ganar el campeonato por dos puntos sobre el tetracampeón del mundo, que interrumpe su racha de cuatro Mundiales consecutivos (2021, 2022, 2023 y 2024). Se convierte así en el 35º campeón diferente de la F1 y el undécimo británico en conseguirlo.

Piastri, por su parte, acabó segundo, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes) completaron el ‘top 5’. Tras ellos acabó un exultante Fernando Alonso (Aston Martin), que despide 2025 con un espectacular sexto puesto, mientras que el otro español, Carlos Sainz (Williams), solo pudo ser decimotercero.

Arranque majestuoso

La salida fue limpia y los tres aspirantes a la corona mantuvieron las posiciones de la parrilla, con Verstappen primero, seguido por Norris y Piastri, que optó por una estrategia diferente a sus rivales al salir con neumáticos duros.

Antes de acabar el primer giro, Norris sucumbió a la presión de su compañero Piastri y se vio relegado a la tercera posición, suficiente para ser campeón, pero sin colchón de seguridad, ya que de acabar fuera del podio y con Verstappen ganando la carrera, el título era para el neerlandés.

Tsunoda, único sobresalto

El interés antes de la primera parada en boxes se centró en esa lucha por la tercera posición entre Norris y Leclerc, con el británico defendiendo no solo el podio en Abu Dabi, sino la corona mundial.

El primero de los tres aspirantes que paró en boxes fue Norris (en la vuelta 17 de 58), y al regresar a la pista lo hizo en novena posición, por lo que tuvo que adelantar a varios pilotos para regresar a una plaza que le permitiese ganar el campeonato, evitando cualquier accidente que arruinase su objetivo.

Especialmente delicado fue el adelantamiento al japonés Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen en Red Bull. “Dejadme, ya sé lo que tengo que hacer”, declaró por radio el nipón cuando desde el garaje le pidieron aguantar la posición.

En la vuelta 23, Norris adelantó a Tsunoda, que lo arrinconó contra el muro, obligando al británico a rodar fuera de la pista para volver a colocarse tercero.

Los comisarios abrieron una doble investigación por esa acción, a Tsunoda por su defensa y a Norris por salirse del trazado, pero solo fue sancionado el asiático por su zigzagueo.

Piastri cede

En esa misma vuelta, Verstappen paró y cedió la primera plaza a Piastri.

En el ecuador de la carrera, Piastri era líder (sin parar), seguido de Verstappen y Norris a menos de 20 segundos, insuficiente para mantener la primera plaza porque el neerlandés iba mucho más rápido y le adelantó en la vuelta 41.

El australiano, con el neumático muy desgastado, entró al fin en boxes y al menos pudo conservar la segunda plaza, gracias a que Norris hizo una segunda parada para afrontar la parte final de la carrera con las gomas blandas y cubrirse con respecto de Leclerc, cuarto.

Salvo accidente, la suerte del Mundial estaba echada y la carrera acabó con la victoria de Verstappen y el campeonato para Norris.

