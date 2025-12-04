Suscribirse

Fórmula 1 GP de Abu Dabi 2025: horarios y canal para ver la batalla final por el campeonato mundial

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri disputarán el título mundial.

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 3:03 a. m.
Mercedes driver Lewis Hamilton of Britain leads at the start the Formula One Abu Dhabi Grand Prix in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Sunday, Dec. 12. 2021. (AP Photo/Hassan Ammar)
El Gran Premio de Abu Dabi definirá el campeón de la temporada 2025. | Foto: AP

Entre el británico Lando Norris (McLaren), el vigente campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull) o el australiano Oscar Piastri (McLaren) se proclamarán campeones el próximo domingo en Abu Dabi, última prueba de la temporada de la Fórmula 1.

Matemáticamente, Norris es el principal favorito, ya que cuenta con 12 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, Verstappen y 16 respecto a su compañero de equipo Piastri.

En el caso de igualdad de puntos después de la carrera, si ninguno de los tres conquistase el Gran Premio, Norris sería el campeón merced a sus ocho segundos puestos.

Los tres pilotos comparten por el momento el mismo número de victorias (siete cada uno), pero Verstappen subió en seis ocasiones al segundo cajón del podio, y Piastri cuatro.

Cadillac se alista para 2026

Cadillac, que pasará a integrar la parrilla de Fórmula 1 en 2026, presentará su primer monoplaza a principios de febrero, durante la próxima Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano, anunció la escudería estadounidense.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su victoria en el Gran Premio de Fórmula Uno de Qatar.
El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen buscará su quinto campeonato mundial. | Foto: AFP

Cadillac se convertirá la próxima temporada en la undécima escudería de Fórmula 1, la segunda estadounidense junto a Haas. Los dos pilotos encargados de hacer brillar la marca del grupo General Motors serán el mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, dos figuras con mucha experiencia.

“La Super Bowl es uno de los raros momentos de la cultura estadounidense en la que el deporte, el entretenimiento y la narrativa se unen, y eso nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac en un escenario que refleja quienes somos. Estamos orgullosos de nuestra herencia estadounidense y queremos mostrarnos de una forma audaz e innovadora”, explicó Dan Towriss, patrón de la escudería.

La Super Bowl es uno de los eventos deportivos y comerciales más esperados del año, e imprescindible en Estados Unidos. Numerosas marcas pagan decenas de millones de dólares para anunciarse escasos segundos en la pantalla.

La 60ª Super Bowl se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, cancha de los San Francisco 49ers.

McLaren driver Lando Norris of Britain arrives prior to the Qatar Formula One Grand Prix, at the Lusail International Circuit, in Lusail, Qatar, Sunday, Nov. 30, 2025. (AP Photo/Darko Bandic)
Lando Norris, líder de la clasificación mundial en la Fórmula 1. | Foto: AP

Hora y canal para ver el Gran Premio

Viernes 5 de diciembre

Práctica #1

4:00 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

7:30 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 6 de diciembre

Práctica #3

05:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

8:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 7 de diciembre

Carrera

8:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.

