Max Verstappen ganó el Gran Premio de Catar y mantuvo vivas sus posibilidades matemáticas de coronarse por quinta vez consecutiva en la Fórmula 1.

El domingo por la noche en el circuito de Lusail, las caras acontecidas en el equipo McLaren contrastaban con los rostros felices en Red Bull, gran beneficiado de la “mala decisión” tomada por la escudería británica unas horas antes.

Tras un accidente en la vuelta siete entre Pierre Gasly (Alpine) y Nico Hülkenberg (Sauber) y la posterior salida del coche de seguridad, la mayoría de los monoplazas entró en boxes para cambiar neumáticos. Pero McLaren decidió que sus dos pilotos siguieran en pista.

Lando Norris, líder de la clasificación mundial en la Fórmula 1. | Foto: AP

Lando Norris continúa como líder de la clasificación, pero ahora solo tiene 12 puntos de ventaja sobre Verstappen.

El próximo domingo, 7 de diciembre, se disputará la última carrera de la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi. Allí se definirá al campeón de la presente temporada.

Juan Pablo Montoya pone sus monedas en McLaren

Los expertos no han querido dar un veredicto sobre el desenlace de esta historia, sin embargo, hay voces como la de Juan Pablo Montoya que se decantan por el título de McLaren.

El colombiano, que pasó por dicha escudería entre 2005 y 2006, confía en que aprenderán de los errores para la última cita en Emiratos Árabes.

Sumado a eso, le recordó al mundo que Verstappen está solo en esta contienda. Su compañero Yuki Tsunoda no ha estado a la altura de las circunstancias y difícilmente pueda darle una mano en Abu Dhabi.

“Algo que yo diría es que Red Bull tiene una debilidad. En este punto, Red Bull solo tiene un monoplaza con Max y, en este punto, realmente necesitarían un segundo coche, como la vez cuando se enfrentaron a Lewis Hamilton y tenían a Checo”, dijo el piloto colombiano en declaraciones para la F1.

Montoya considera que ese es el talón de aquiles para Verstappen y sus aspiraciones de coronarse por quinta vez: “Checo jugó un papel fundamental en esa carrera y en ese campeonato. Hoy no lo tienen y creo que eso podría perjudicarlos”, agregó.

Juan Pablo estaba en Catar como acompañante de su hijo Sebastián en la disputa del Gran Premio de la Fórmula 2.

Juan Pablo Montoya, expiloto colombiano de la Fórmula 1. | Foto: NurPhoto via AFP

Clasificación mundial de pilotos - Fórmula 1 (2025)

1. Lando Norris (GBR) 408 puntos

2. Max Verstappen (NED) 396

3. Oscar Piastri (AUS) 392

4. George Russell (GBR) 309

5. Charles Leclerc (MON) 230

6. Lewis Hamilton (GBR) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 150

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 64

10. Isack Hadjar (FRA) 51

11. Nico Hülkenberg (GER) 49

12. Fernando Alonso (ESP) 48

13. Oliver Bearman (GBR) 41

14. Liam Lawson (NZL) 38

15. Yuki Tsunoda (JPN) 33

16. Esteban Ocon (FRA) 32

17. Lance Stroll (CAN) 32

18. Pierre Gasly (FRA) 22

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0