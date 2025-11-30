Fórmula 1: Max Verstappen se impone en Catar y el campeonato mundial se decidirá en la última carrera del año

El neerlandés Max Verstappen, de la escudería austriaca Red Bull, se impuso en el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 y alargó la lucha por el título contra los pilotos de McLaren, Oscar Piastri (2º) y Lando Norris, para la última válida en el circuito de Abu Dabi el próximo domingo.

“Ha sido una carrera increíble para nosotros. Tomamos la decisión correcta de parar bajo el coche de seguridad. Seguimos en la pelea hasta el final”, destacó Max Verstappen.

Para esta carrera, Norris llegaba con todas las opciones de proclamarse campeón del mundo; sin embargo, quedó relegado detrás del español Carlos Sainz por culpa de una mala estrategia de paradas en boxes. La molestia del británico fue evidente al final de las 59 vueltas del recorrido.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!!!



The Red Bull driver will fight for the title at the season finale! 💪#F1 #QatarGP pic.twitter.com/s8K5drqmEp — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Desarrollo de la carrera

En la primera vuelta de la competencia, Max Verstappen superó a Lando Norris, causando la sorpresa en los miles de fanáticos que asistieron al Gran Premio de Catar.

Pocos minutos después, un accidente de Nico Hülkenberg obligó a los oficiales de la competencia a poner en pista el Safety Car. En ese momento, McLaren decidió mantener sus autos en pista, mientras que las otras escuderías optaron por cambiar neumáticos.

La elección de la escudería color papaya provocó que Verstappen tomara el liderazgo de la prueba sobre la vuelta 25, dejando aplazadas las opciones de Norris para ser campeón.

Última carrera del año

El próximo 7 de diciembre se llevará a cabo la última carrera de 2025, en el circuito de Abu Dabi. Para dicha competencia, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri tienen opciones matemáticas de coronarse campeones del mundo.

Actualmente, Lando Norris lidera el campeonato con 408 puntos, seguido de cerca por Max Verstappen con 396 puntos y, en tercer lugar, Oscar Piastri con 392 unidades.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, durante el Gran Premio de Catar. | Foto: AFP

En la última válida del año se vivirá una situación poco habitual para los amantes del automovilismo. Desde 2021 no se disputaba el título de la Fórmula 1 en el circuito de Abu Dabi. En esa ocasión, el neerlandés Max Verstappen venció a Lewis Hamilton en la última vuelta de la competencia.