Desde hace algún tiempo, Andrea Echeverri volvió a ser noticia, pero esta vez no por su música. La voz de Aterciopelados habló abiertamente sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: el diagnóstico de cáncer de mama.

En una conversación en el programa Reporte Coronel, de 6AM en Caracol Radio, la cantante contó cómo logró sobrellevar ese momento tan complejo y reveló que encontró un apoyo clave en su esposo, quien se convirtió en su refugio en medio de los momentos más duros que ha tenido que vivir.

Andrea Echeverri de Aterciopelados recordó cuando bailó con Verónica Alcocer: “Me dio pena”

Para tener un poco de calma en medio de la tormenta, Andrea confesó que intentó con todas mantenerse al margen de lo que estaba viviendo.

“Yo traté de alejarme de todos los detalles técnicos del diagnóstico de seno triple negativo. Me ayudó mucho descargar esta parte en mi marido; eso me ayudó mucho”, dijo en la conversación, dejando claro que su esposo ha sido un gran apoyo en su proceso.

Atravesando por el diagnóstico de su enfermedad y transformándolo en arte, Andrea Echeverri decidió plasmar su dolor en una canción que estrenó justo en el mes de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

“Yo estaba en la mala, pero ya sintiendo que había sido a tiempo y que todo pintaba bien, decidí escribir esta canción y eso también salva”, dijo, haciendo referencia a su canción llamada La teta pirata.

“Esa canción es una muestra de felicidad por estar viva, después de pasar por tanta oscuridad”, añadió.

En medio de su dolor, Andrea reconoció que lo que la llena de vida es seguir activa en su trabajo: “Yo sobrevivo trabajando, a mi me fascina trabajar, tengo los trabajos más lindos que alguien pueda tener. Trato de vivir la vida feliz y con la creatividad y el amor por delante”, señaló.

La famosa cantante de 60 años reveló su complejo diagnóstico justo en el mismo video de esta canción, y lo hizo con un sentido texto que se mostró antes de que empezara a sonar la canción.

“A finales del 2024 me detectaron cáncer de mama tempranamente agresivo pero oportuno. El 10 de enero de 2025 me hicieron una mastectomía bilateral. 15 días más tarde, análisis del tejido de los pezones llevaron a una resección del pezón derecho [...] Para esos días escribí esta canción, La teta pirata, y quiero que la escuchen. Ella es oscura, pero luminosa. Salud", se lee.

Andrea Echeverri, de Aterciopelados, expuso su lucha contra el cáncer en nostálgica canción: “Es oscura, pero luminosa”

Más allá de este capítulo personal, Aterciopelados lleva más de tres décadas consolidándose como una de las bandas más representativas del rock colombiano. Su propuesta ha mezclado sonidos del rock con ritmos folclóricos y letras que abordan temas sociales y ambientales.

A lo largo de su trayectoria, el grupo liderado por Echeverri ha dejado canciones que ya son clásicos, como Bolero Falaz, Baracunatana, Florecita rockera, He venido a pedirte perdón, Rompecabezas y El estuche, entre muchas otras.