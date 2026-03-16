Andrea Echeverri, de Aterciopelados, expuso su lucha contra el cáncer en nostálgica canción: “Es oscura, pero luminosa”

Aterciopelados desde hace más de tres décadas se ha convertido en una banda insignia del rock colombiano, el cual en sus canciones mezcla rock, ritmos folclóricos y letras que tocan temas con carga social y ambiental.

Con los años, la banda encabezada por Andrea Echeverri ha dejado éxitos como Bolero Falaz, Baracunatana, Florecita rockera, He venido a pedirte perdón, Rompecabezas, El estuche, entre otras.

Andrea Echeverri de Aterciopelados recordó cuando bailó con Verónica Alcocer: “Me dio pena”

Para estos últimos días, Andrea estrenó una nueva canción en la que plasmó uno de los momentos más fuertes y complejos que tuvo que atravesar con su salud, ya que fue diagnosticada con cáncer de mama.

Desde el 6 de marzo, días antes de la conmemoración del Día de la Mujer, el tema La teta pirata, junto con su videoclip oficial, está disponible en plataformas digitales para que las personas lo disfruten y también tomen conciencia acerca de este tema, que llega a ser bastante complejo para las mujeres que lo padecen.

En un momento, junto con un mensaje compartido con el lanzamiento de la canción en el mismo video oficial, Andrea Echeverri se sinceró y contó todo lo que había estado ocurriendo en los últimos meses y cómo logró transformarlo en música.

“A finales del 2024 me detectaron cáncer de mama tempranamente, agresivo pero oportuno. El 10 de enero del 2025 me hicieron una mastectomía bilateral. 15 días más tarde, análisis del tejido de los pezones llevaron a una resección del pezón derecho”

“Por esos días escribí esta canción, La teta pirata, y quiero que la escuchen. Ella es oscura, pero luminosa. Salud"

“Fue fuerte, todavía lo es. Tener cáncer otorga una especie de poder: todos hacían lo que yo decía. Estoy bien, voy a controles regulares, pero hay un maligno que creció dentro de mí, que acecha. Luego de que en tu cuerpo crecieron tus hijos y se alimentaron de tus tetas, este triple negativo crecía y se esparcía. Por esos días escribí esta canción y quiero que la escuchen”.

En una de las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, muchos de los fanáticos de su música le dejaron comentarios de aliento debido a la fuerte situación que atraviesa con su salud: “Sos inspiración, Andrea! Una valiente de hace años. Te quiero mucho, mujer”; “Qué orgullo contar con una mujer bogotana representándonos tan bien a todas en Colombia y el mundo, gracias”; “Espero que te encuentres muy bien; todo lo mejor para ti. Eres una gran artista e inspiración. ¡Amor total!”