Aterciopelados se presentó en el Tiny Desk: video suma miles de reproducciones

Aterciopelados volvió a captar la atención del público internacional tras su reciente paso por el reconocido formato Tiny Desk Concerts de NPR, un espacio musical que ha servido como escenario para compartir el talento de artistas de todo el mundo.

La presentación, que fue publicada en el canal oficial de YouTube, ha comenzado a sumar miles de reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los momentos más destacados para el rock latino en lo que va del año.

La banda colombiana brilló en el Tiny Desk. Foto: Foto: Rox

Este momento importante llegó en una de las mejores etapas de la agrupación, la cual celebra tres décadas de trayectoria y el aniversario de La Pipa de la Paz, uno de los discos más emblemáticos de su carrera.

Su participación en Tiny Desk reafirma su vigencia en la industria de la música y su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que los convirtió en referentes del género.

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Pese a que los bogotanos suelen presentarse en escenarios para miles de personas y con un sonido más eléctrico, en esta ocasión, brillaron con con el formato acústico característico de las secciones e interpretaron su repertorio de una forma más íntima.

Andrea Echeverri y Héctor Buitrago interpretaron clásicos como Bolero Falaz y El Estuche. Sin embargo, deslumbraron con otros temas como Piernas, Te juro que no, Candela y La culpable.

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Andrea Echeverri describió el paso por este escenario como un ejercicio de honestidad artística, destacando la vulnerabilidad que implica despojarse de los artificios habituales para conectar directamente con el público. En esa misma línea, Héctor Buitrago resaltó el proceso de preparación como una oportunidad para recordar su catálogo y explorar nuevas formas de interpretación.

Más allá del impacto inmediato del video, esta presentación también marca el inicio de una nueva etapa para la agrupación, la cual está próxima a presentarse en el Movistar Arena de Bogotá con un show que promete comprender a los miles de asistentes.