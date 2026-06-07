Desgarrador mensaje de María Carolina Hoyos a un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay: “La vida nunca volvió a ser la misma”

Este 7 de junio de 2026 se cumple un año desde el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, y que desencadenó en su muerte meses después. El excongresista recibió impactos de bala en medio de un acto político que realizaba en un sitio público, llevando a que su familia atravesara largas semanas de angustia y tristeza.

María Carolina Hoyos hizo un llamado a los colombianos al cumplirse un año del atentado contra Miguel Uribe: “La última palabra”

El fallecido precandidato presidencial dejó una huella imborrable en sus seres amados, quienes siguen recordándolo en fechas y momentos especiales que lo marcaron. Muchos lo conmemoran por su labor, destacando que fue víctima de la violencia en el país.

En la mañana de domingo, María Carolina Hoyos Turbay, su hermana, publicó un desgarrador mensaje en el que habló de su muerte, del vínculo que llevaban y de lo importante que fue para ella, manteniendo en su mente todo lo que atravesaron juntos.

La periodista recordó lo que sucedió en 2025, relatando esos momentos de angustia que le transformaron su realidad y mencionando un detalle particular con su abuela, quien visualizó lo que pasaría sin tener idea alguna.

“Miguel: le pedí un hermanito a mi mamá con todo el corazón y llegaste. Con esa carita divina. Como un príncipe. Coqueto, alegre, lleno de vida. Con tu llegada jubilé mis muñecos para siempre, porque te volviste el centro de nuestra casa. Hace un año estaba terminando el Camino de Santiago, al norte de España. Rezaba cada 5 kilómetros. Te llamé para contarte que te había dedicado un día del camino — a ti, a mis otros 2 hermanos, a mi papá y a nuestra mamá. Caminaba sin saber lo que venía. Después, hoy hace un año, llegó la llamada que nos cambió la vida para siempre. Dos balas entraron a tu cuerpo. Nuestra abuela Nydia — que ya casi no hablaba, que estaba muy viejita — ese día dijo, horas antes de tu atentado, dijo que había que ponerte un paño blanco en la cabeza. Todo este año me he preguntado cómo pudo visualizarlo“, escribió en el pie de foto.

Hoyos puntualizó que sus análisis la llevaron a comprender que los vínculos basados en el amor funcionan distinto, llegando a percibirse cuando hay peligro. A esto agregó que desde ese día nunca nada volvió a ser igual, pero conservaba la idea de que él está mejor en otro plano.

“Hoy entiendo que el amor genera vínculos que ni la distancia ni el tiempo pueden romper, y esa conexión logra identificar cuando el amor está en peligro. La vida nunca volvió a ser la misma desde el 7 de junio de 2025. Pero tengo una certeza que me sostiene todos los días: estás en el mejor lugar de todos, al lado de Dios y la Virgen María. En la mejor compañía. Al lado de nuestra mamá Diana, y todos los nuestros. Me hace falta abrazarte así, cómo si aún fueras un chiquito. Te amo, Miguel”, agregó.