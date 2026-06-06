María Carolina Hoyos Turbay, hermana de Miguel Uribe Turbay, habló este sábado, 6 de junio, en medio del panorama político que rodea a Colombia, de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Hoyos publicó un sentido mensaje a un año del atentado contra su hermano, quien era precandidato en esta contienda. Sus palabras fueron claras sobre lo que veía en el panorama actual e hizo un llamado especial a todos los colombianos.

Indicó en un video que quería proponer llevar un símbolo por el bienestar del país, en memoria de las víctimas de la violencia. En sus palabras, especificó que deseaba que este domingo se pusieran banderas de Colombia en ventanas, balcones y hogares, como muestra de la lucha por el bien, la esperanza y la unión.

“A un año del atentado contra Miguel, pongamos mañana domingo, la bandera de Colombia en nuestras ventanas, balcones, hogares y lugares de trabajo. A lo largo de la historia, los pueblos han encontrado símbolos para expresar lo que sienten. La bandera blanca ha representado la paz. Los trapos rojos durante la pandemia fueron un llamado de ayuda, familias con hambre”, escribió en el pie de foto de la publicación.

“Que este domingo nuestra bandera sea un símbolo de memoria, respeto, unidad y esperanza. Por Miguel. Por todas las víctimas de la violencia. Por Colombia. Que la bandera nos una”, agregó.

En el clip, la periodista aseguró que su intención era dejar un mensaje de que, a pesar de pensar y ver las cosas de manera distinta, se podía seguir compartiendo el país con respeto y amor.

“Que este domingo la bandera nos recuerde que podemos pensar distinto, pero seguir compartiendo un mismo país… por Miguel, por las víctimas de Colombia. Que la violencia no tenga la última palabra”, dijo, al indicar que se debía ir en contra de la violencia.