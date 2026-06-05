Jaime Bayly habló de situación en Colombia y reveló quién cree que ganará en las elecciones en segunda vuelta: “No se va a romper”

La carrera por la Presidencia de Colombia continúa generando una amplia atención tanto en el ámbito nacional como internacional, especialmente ahora que el país se prepara para la segunda vuelta electoral. Los resultados de la primera jornada de votación han abierto un escenario de expectativa y análisis sobre quién será el próximo jefe de Estado.

Sofía Petro sorprende a los empresarios y toma decisión para que voten por Iván Cepeda; Margarita Rosa no se quedó callada

A medida que avanzan los días, el ambiente político se intensifica debido al papel que podrían desempeñar los cerca de dos millones de ciudadanos que en la primera vuelta respaldaron a otros candidatos distintos a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Su decisión podría resultar determinante para inclinar la balanza en la fase definitiva de la contienda.

En este contexto, distintos sectores políticos han comenzado a diseñar estrategias para conquistar a los votantes indecisos y sumar nuevos apoyos. Analistas y observadores consideran que las próximas semanas serán fundamentales para definir el rumbo de la elección.

Asimismo, crece la expectativa por los debates, entrevistas y encuentros públicos que protagonizarán los aspirantes presidenciales. Estos espacios permitirán a los ciudadanos conocer con mayor detalle sus propuestas, prioridades y planes de gobierno, ofreciendo un panorama más amplio sobre las iniciativas que pondrían en marcha en caso de llegar a la Casa de Nariño.

Uno de los que tomó la palabra sobre la situación fue Jaime Bayly, quien quiso analizar el panorama y comentar acerca de lo que veía en este escenario. El escritor no dudó en tocar a ambos candidatos, puntualizando en quién creía que ganaría.

De acuerdo con lo que se vio, el comunicador aprovechó para referirse al gobierno de Gustavo Petro, además de la fuerza que tenía Iván Cepeda. En sus declaraciones, indicó que sentía una energía diferente con respecto a esta segunda vuelta.

“Colombia tiene una democracia invicta que no se ha roto desde el año 57, del siglo pasado... no se va a romper tampoco con Petro ni con Cepeda”, aseguró en un clip que compartió en su cuenta de Instagram.

Al decir quién creía que sería el nuevo mandatario, apuntó como ganador a Abelardo de la Espriella, pese a que veía todo muy reñido con Iván Cepeda.

“Pero yo creo que no va a ganar Cepeda. Yo creo que va a ganar Abelardo. Ajustado, reñido, pero va a ganar Abelardo”, afirmo.

“¿Por qué? Primero porque es mejor candidato que Cepeda, es más simpático, habla más bonito... hoy lo vi cantando ópera en su casa ahí en Medellín. Es un showman, es un encantador, es un seductor, es un hombre muy simpático, es un gran candidato, es un buen orador”, agregó.

Tras compararlo con Milei, reafirmó la fuerza que tenía el candidato, exaltando la manera en la que hablaba y movía fibras.

“Cuando Abelardo empieza a hablar vibra, se estremece, levita”, dijo.