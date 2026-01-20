Jaime Bayly habla en SEMANA del legado del gobierno Petro, se refiere a la izquierda en Colombia y entrega detalles reveladores sobre la captura de Maduro

El reconocido periodista, escritor y analista político Jaime Bayly le concedió una extensa entrevista a SEMANA donde habló del presidente Gustavo Petro, hizo pronósticos sobre el 2026 y entregó detalles reveladores sobre la captura del líder del régimen Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos.

Bayly dedicó un capítulo especial para hablar de Petro y, contrario lo que piensan los opositores en Colombia, estimó que le irá bien con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pese a las profundas diferencias que los separan.

“Entre ambos no pasará gran cosa. Trump desprecia a los débiles y admira a los fuertes. Petro no ha sido débil frente a Trump. Ha dicho cosas fuertes contra Trump: que es fascista, que es nazi, que es racista, que nunca le dará la mano. Como Petro ha sido fuerte en sus expresiones, Trump lo ve con cierto respeto. Por eso, después de que hablaron por teléfono, Trump dijo que había sido ‘un gran honor’ hablar con Petro", dijo el peruano.

Jaime Bayly habló con SEMANA del panorama político de 2026. Estima que no ganará la izquierda debido al balance negativo del gobierno de Gustavo Petro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

No obstante, Bayly cuestionó la postura que asumió Petro frente a Maduro y el régimen en Venezuela.

"Gustavo Petro ha sido tibio con Maduro. No ha llegado a ser un adulón de Maduro, pero tampoco lo ha confrontado sin ambigüedades, como lo hizo el chileno Gabriel Boric. Petro tiene la lengua suelta para llamar dictador a Trump, que no lo es, o no todavía, pero se le enredaba la lengua para llamar dictador a Maduro, que lo era. Y le mandó como embajador a Armando Benedetti, que era como decirle: si en algún momento tenemos una discrepancia, Benedetti seguro que nos la disuelve con bebidas espirituosas", expresó.

SEMANA le preguntó cómo terminará Petro su gobierno y cuál será su legado y él respondió: “Gustavo Petro será recordado por sus escándalos personales y familiares, no por sus obras”.

Y eso- a su juicio- pesará en las elecciones del 2026. “Me parece que los colombianos elegirán a un presidente de derechas. Lo que no sé es si será de derechas moderadas o de derechas extremas”, enfatizó.

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero. Foto: Cortesía Presidencia de la República

Petro- según el presentador- “perdió la gran oportunidad histórica de ser un presidente de izquierdas exitoso, como lo fueron Lagos y Bachelet en Chile, o Tabaré Vásquez en Uruguay. Petro tenía que comprender cómo se crea la riqueza, y me parece que no ha logrado comprenderlo. Con buenas intenciones, quiso repartir la torta antes de hacer la torta. Y la torta no la sabe hacer el Estado aunque lo intente. La torta, es decir, la riqueza, la tienen que hacer los empresarios”.

De otro lado, Bayly no tuvo reparos en afirmar que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, tuvo que ver con la caída de Nicolás Maduro, su exjefe.

El chavismo está con Delcy Rodríguez, así confirmó Diosdado Cabello (Photo by Juan BARRETO / AFP) Foto: AFP

“Delcy y su hermano Jorge convencieron a la CIA de que Maduro era una rémora, un lastre, y había que sacarlo del juego. Delcy negoció con agentes de la CIA en el hotel Ritz de Doha el año pasado, bajo los auspicios de Catar. Su hermano Jorge negoció secretamente con Rick Grenell, el emisario especial de Trump para Venezuela, a quien conoce hace años. Los hermanos Rodríguez soñaban con el poder, todo el poder. Ahora lo tienen”, dijo.

“Diosdado Cabello no traicionó a Maduro”, aclaró.

“Cabello le dijo a Maduro que ir a las elecciones presidenciales de julio de 2024 sería un grave error. Maduro no le hizo caso y así le fue. Cabello no se lleva bien con los hermanos Rodríguez. Desconfía de ellos, como Hugo Chávez desconfiaba de Delcy, a quien detestaba y llamaba ‘esa niñita prepotente’. Cabello tiene todo el control de las armas de la república. Sus hombres más feroces dirigen a los militares, a la policía, a la guardia, a las brigadas paramilitares llamadas “colectivos”, a los torturadores en las prisiones. Cabello podría dar un golpe contra Delcy y Jorge cuando le salga de los cojones. Tiene el poder de fuego. Sin embargo, no creo que lo haga, no en el corto plazo. Si conspira contra Delcy ahora mismo, correría el riesgo de que Trump ordene su captura. Todavía pesa sobre Cabello una orden de captura, no así sobre Delcy”, afirmó.