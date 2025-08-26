El periodista Jaime Bayly cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro después de que este saliera en defensa de Nicolás Maduro y afirmara que el Cartel de los Soles, grupo del que el dictador sería líder, no existe.

El jefe de Estado colombiano hizo su declaración a través de su cuenta de X, sostuvo que esta organización es una creación de la extrema derecha para “derribar gobiernos que no les obedecen”.

Petro ha sido duramente cuestionado por sus afirmaciones. | Foto: Foto de Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Esto no sentó muy bien en algunos sectores políticos y sociales, por lo que las críticas no se hicieron esperar. Jaime Bayly fue uno de los que mostró su desaprobación a lo dicho por Petro y le lanzó un duro dardo.

En su último video de YouTube, el comunicador calificó como “increíble” la publicación del mandatario colombiano. “Siempre elige hacer el papel de defensor de Maduro, de tonto útil al servicio de la dictadura”, dijo.

“Anuncia Petro al mundo, con absoluto desparpajo y una insolente desfachatez, que el Cartel de los Soles no existe y que es un invento de la extrema derecha. (…) Es una junta del narcotráfico, ha dicho Petro, absolviendo a Maduro y Cabello, que está en Europa y en el Medio Oriente”, comentó.

Bayly cuestionó que Petro no entregara los nombres de esta supuesta junta y, además, relacionó esto con lo que dijo Diosdado Cabello, principal alfil de Maduro, quien sostuvo que el verdadero cartel del narcotráfico está en la DEA estadounidense.

“Entonces juegan juntos, juegan en equipo Petro y Cabello”, apuntó.

El periodista puso de ejemplo lo que, a diferencia de Petro, han hecho otros presidentes en medio de la tensión que se vive entre Estados Unidos y Venezuela. “Es una dictadura comunista genocida”, señaló.

“Paraguay y su presidente han emitido un comunicado diciendo que Maduro es ilegítimo, es un dictador y es el jefe del Cartel de los Soles, así es como hay que hablar”, apuntó el comunicador.

De esta forma, el peruano se sumó a otras críticas que le han llegado al presidente colombiano. Otro de los que se pronunció fue el congresista norteamericano Carlos Giménez, quien le lanzó una clara advertencia al máximo mandatario.

"En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo“, escribió.

Ante esto, Petro tampoco se quedó callado y, lejos de recular, continuó por la misma línea. En otro mensaje, aseguró que él cuenta con las pruebas necesarias para dejar en evidencia lo que ha dicho.

“Y si la verdad cuesta la cárcel, pues también voy preso, sargento”, agregó.