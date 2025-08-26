Suscribirse

Mundo

Jaime Bayly le recriminó a Petro por salir en defensa de Maduro y negar la existencia del Cartel de los Soles: “Tonto útil”

El comunicador criticó con dureza al jefe de Estado por recientes declaraciones que entregó.

Redacción Mundo
26 de agosto de 2025, 5:27 p. m.
Esto fue lo que dijo el periodista.
Esto fue lo que dijo el periodista. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: AFP / Foto 3: Presidencia

El periodista Jaime Bayly cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro después de que este saliera en defensa de Nicolás Maduro y afirmara que el Cartel de los Soles, grupo del que el dictador sería líder, no existe.

El jefe de Estado colombiano hizo su declaración a través de su cuenta de X, sostuvo que esta organización es una creación de la extrema derecha para “derribar gobiernos que no les obedecen”.

El presidente, Gustavo Petro, el 22 de agosto de 2025 en Bogotá
Petro ha sido duramente cuestionado por sus afirmaciones. | Foto: Foto de Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Esto no sentó muy bien en algunos sectores políticos y sociales, por lo que las críticas no se hicieron esperar. Jaime Bayly fue uno de los que mostró su desaprobación a lo dicho por Petro y le lanzó un duro dardo.

En su último video de YouTube, el comunicador calificó como “increíble” la publicación del mandatario colombiano. “Siempre elige hacer el papel de defensor de Maduro, de tonto útil al servicio de la dictadura”, dijo.

Contexto: Colombia sí ha recibido información sobre el Cartel de los Soles: revelador documento de agencias de inteligencia

“Anuncia Petro al mundo, con absoluto desparpajo y una insolente desfachatez, que el Cartel de los Soles no existe y que es un invento de la extrema derecha. (…) Es una junta del narcotráfico, ha dicho Petro, absolviendo a Maduro y Cabello, que está en Europa y en el Medio Oriente”, comentó.

Bayly cuestionó que Petro no entregara los nombres de esta supuesta junta y, además, relacionó esto con lo que dijo Diosdado Cabello, principal alfil de Maduro, quien sostuvo que el verdadero cartel del narcotráfico está en la DEA estadounidense.

“Entonces juegan juntos, juegan en equipo Petro y Cabello”, apuntó.

Habría decidido escapar a Nicaragua, si entran a capturarlo

El periodista puso de ejemplo lo que, a diferencia de Petro, han hecho otros presidentes en medio de la tensión que se vive entre Estados Unidos y Venezuela. “Es una dictadura comunista genocida”, señaló.

“Paraguay y su presidente han emitido un comunicado diciendo que Maduro es ilegítimo, es un dictador y es el jefe del Cartel de los Soles, así es como hay que hablar”, apuntó el comunicador.

Contexto: Destapan prueba reina de la existencia del Cartel de los Soles y le cantan la tabla a Petro: “Esto no es mamando gallo”

De esta forma, el peruano se sumó a otras críticas que le han llegado al presidente colombiano. Otro de los que se pronunció fue el congresista norteamericano Carlos Giménez, quien le lanzó una clara advertencia al máximo mandatario.

"En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo“, escribió.

Ante esto, Petro tampoco se quedó callado y, lejos de recular, continuó por la misma línea. En otro mensaje, aseguró que él cuenta con las pruebas necesarias para dejar en evidencia lo que ha dicho.

“Y si la verdad cuesta la cárcel, pues también voy preso, sargento”, agregó.

Por el momento, la polémica por las posturas del jefe de Estado no para, mientras que el mundo está a la espera de cuál será el próximo movimiento de Donald Trump y si se atreverá a lanzar un ataque para derrocar a Maduro.

