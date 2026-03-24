“Le dije a Maduro personalmente”: Gustavo Petro insistió que en Venezuela debe existir un periodo de transición

Este martes 24 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió hacer referencia a la situación por la que está atravesando Venezuela, luego de la intervención de Estados Unidos, que dejó a su paso la captura de Nicolás Maduro.

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Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado volvió a insistir en que en el vecino país debe existir una transición y habló del papel que cumplirá su Gobierno con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

“Cuando tuvimos dudas de las elecciones en Venezuela, tomé la decisión con Brasil de no reconocer el gobierno de Maduro, desde entonces no hubo contacto personal hasta el final”, afirmó en esa plataforma digital.

Y agregó en el mensaje: “Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque la negociación falló: Ni levantaron las sanciones, y el pueblo votó bajo extorsión de hambre y Maduro no permitió la libre participación del electorado. Fallaron las negociaciones entre Biden y Maduro en las que yo personalmente participe”.

“Antes de elecciones le dije a Maduro personalmente que debía medirse bajo la voluntad del pueblo y que si perdía se alistaran a ejercer la oposición, tal como habíamos hecho en Colombia durante décadas y a costa de nuestras vidas”, afirmó el mandatario colombiano.

Sumado a ello expresó: “Maduro y sus amigos eran adictos al poder, el embrujo petrolero, que arrancó desde Chávez, no les permitió dejarlo pacíficamente”.

“La revolución de Chávez se perdió a pesar de su gran popularidad por su muerte y por dejar depender a Venezuela del petróleo. Yo defiendo en Colombia un camino sin hidrocarburos en la base. Por eso se parece el gobierno de Maduro más a Uribe que a mi gobierno”, subrayó.

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Por último recalcó en el mensaje que publicó en X: “La lógica de la renta petrolera no genera ni socialismo ni riqueza solo atrae misiles como ya lo hemos visto. En Venezuela se necesita un periodo de transición donde se gobierne y se llegue a un acuerdo y diálogo político, ojalá pensando como será una Venezuela post petrolera. Ahora ayudaremos a Delcy a estabilizar Venezuela y a crear ese clima de confianza entre los venezolanos”.