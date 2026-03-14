Delcy Rodríguez rechazó propuesta comercial de Gustavo Petro: “Nos gustaría, pero no se puede”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió a la propuesta comercial que le hizo su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en materia arancelaria a través de las redes sociales este 13 de marzo. La idea no recibió ‘hubo blanco’ desde el Palacio de Miraflores.

El jefe de Estado le planteó a Rodríguez la posibilidad de aplicarle “arancel cero” a toda la comercialización binacional. Sin embargo, ella manifestó que su país no está en condiciones de aceptar ese escenario, principalmente por la coyuntura de las sanciones.

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“Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado, no podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que, en esas condiciones de desigualdad, podamos nosotros ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano”, aseguró la mandataria.

La declaración de Rodríguez se conoció horas después de que terminara una reunión con delegados de Gustavo Petro en Caracas. Ella y su gabinete escucharon las diferentes propuestas de Colombia, directamente, de las voces de los ministros de Defensa, Comercio, Relaciones Exteriores, y Minas y Energía, y del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que viajaron a esa ciudad luego de la fallida cumbre en Cúcuta.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), se reúne con la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio (centro), y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez (izquierda), en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 13 de marzo de 2026. Foto: Fotos: Tomadas de X @PedroSánchezCol

La principal meta que se trazaron ambos gobiernos es afectar a las redes criminales que están en la frontera. Entre tantas cosas, se anticipó que las fuerzas armadas compartirán información de inteligencia. El principal blanco sería el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Tren de Aragua y las disidencias de las Farc que delinquen en la región.

“Vamos a una actividad coordinada, íntegramente, para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela”, dijo Petro en su cuenta de X. Mientras que Rodríguez instruyó a los encargados de la seguridad venezolana para trabajar de la mano con el general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

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El Gobierno Petro fue más allá y planteó formalizar una doble nacionalidad para los habitantes de ambos países: “La zona binacional le pertenece a los pueblos y son el pilar fundamental de la integración real de las dos repúblicas fundadas por Bolívar. Propongo hacer real la doble nacionalidad en términos de plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y para ciudadanos colombianos en Venezuela".

En materia energética, la Casa de Nariño, a través del Ministerio de Minas y Energía, establecerá una agenda para avanzar en la integración energética, que depende del levantamiento de las sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Especiales (Ofac, por sus siglas en inglés). Las gestiones comenzarán en Estados Unidos y tendrá como protagonista a Colombia.