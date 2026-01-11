Venezuela

EE. UU. analiza el levantamiento de sanciones a Venezuela para impulsar venta de petróleo

La decisión podría darse esta semana que inicia y los recursos irían para la reconstrucción del vecino país. EE. UU. también tomó medidas relacionadas con el FMI y la prohibición de embargos sobre fondos venezolanos.

GoogleSiga las noticias económicas en Discover para mantenerse al día

Redacción Economía
11 de enero de 2026, 2:09 p. m.
El petróleo vuelve al centro de la disputa geopolítica: Estados Unidos presiona a Venezuela para romper con China y Rusia a cambio de alivio económico
El petróleo vuelve al centro de la disputa geopolítica: Estados Unidos presiona a Venezuela para romper con China y Rusia a cambio de alivio económico Foto: Composición Semana / Getty images

Tras los anuncios la semana que termina de impulsar las ventas de petróleo de Venezuela a Estados Unidos, luego de la captura de Nicolás Maduro, la Casa Blanca analiza la posibilidad de levantar sanciones a este país suramericano.

Trump anuncia que Venezuela será su principal socio comercial, el cual “comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos”

Así lo señaló el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista a Reuters, al afirmar que la administración del presidente Donald Trump podría levantar sanciones adicionales contra Venezuela “tan pronto como la próxima semana”, con el objetivo de facilitar la venta de petróleo y permitir que los ingresos regresen al país para apoyar la reconstrucción económica.

Bessent explicó que el Tesoro está analizando ajustes al régimen de sanciones para viabilizar la repatriación de los recursos provenientes del crudo actualmente almacenado, en su mayoría, en buques.

Scott Bessent futuro secretario del Tesoro.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que la administración del presidente Donald Trump podría levantar sanciones adicionales contra Venezuela “tan pronto como la próxima semana”. Foto: AFP

“Estamos ‘desancionando’ el petróleo que va a ser vendido”, señaló Bessent, al indicar que el enfoque del Gobierno es permitir que esos recursos se utilicen para el funcionamiento del Estado, los servicios de seguridad y el beneficio directo de la población venezolana. Aunque no precisó qué sanciones específicas serían levantadas, indicó que la decisión podría materializarse en cuestión de días.

Macroeconomía

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo, 11 de enero del 2026

Nación

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

Empresas

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Dinero

La relación Trump-Petro cambió de tono: “Una bocanada de aire”; ¿qué viene ahora?

Opinión

El costo invisible de la estupidez

Macroeconomía

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este sábado, 10 de enero de 2026

Dinero

Un nuevo golpe al bolsillo: los aumentos que llegan con el inicio de 2026

Dinero

Tsunami económico: el aumento del salario mínimo, la emergencia económica y el crecimiento de la deuda marcarán la pauta de la economía en 2026

Mundo

Donald Trump lanza fuerte advertencia a Cuba: “No habrá más petróleo ni dinero”

Mundo

Exasesor de Donald Trump habla sobre el futuro del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro y lanza advertencia: “Cuando él pierda la paciencia”.

Pero la determinación no solo servirá para las ventas de crudo a Estados Unidos. También le permitiría liberar cerca de 5.000 millones de dólares en activos que se encuentran en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bessent señaló que cerca de 3,59 billones de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI —equivalentes a unos 4.900 millones de dólares—, actualmente congelados, podrían convertirse en dólares y destinarse a la reconstrucción del país.

Trump anuncia reunión con petroleras, centrada en Venezuela y la reducción de precios del crudo

En un documento de AmCham Colombia con la información reciente de Estados Unidos, se afirma que el FMI no ha realizado una evaluación formal de la economía venezolana desde 2004, y el Banco Mundial no financia al país desde 2007.

Bessent también destacó que las sanciones financieras han sido un obstáculo clave para una reestructuración de la deuda venezolana, estimada en unos 150.000 millones de dólares, considerada fundamental para el retorno del capital privado.

Sobre el sector energético, el Secretario del Tesoro anticipó que empresas privadas más pequeñas podrían regresar rápidamente a Venezuela, mientras que las grandes petroleras siguen siendo más cautelosas. Señaló que Chevron, la única gran compañía estadounidense aún presente en el país, ampliaría de forma significativa su compromiso, y no descartó un papel del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Ex-Im Bank) para respaldar financieramente proyectos de reconstrucción del sector petrolero venezolano.

Una de las prioridades estratégicas de Estados Unidos en Venezuela es el control del petróleo.
Una de las prioridades estratégicas de Estados Unidos en Venezuela es el control del petróleo. Foto: Getty

De otro lado, Estados Unidos prohibió embargos y reclamos legales sobre fondos venezolanos bajo custodia del Tesoro estadounidense.

En ese sentido, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual declara una emergencia nacional para proteger los fondos del Gobierno de Venezuela que se encuentran bajo custodia del Gobierno estadounidense, con el objetivo de impedir que sean objeto de embargos, demandas judiciales u otros procesos legales.

La medida se adopta invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Ley de Emergencias Nacionales, y responde —según la Casa Blanca— a consideraciones de seguridad nacional y política exterior.

Más de Dinero

El petróleo vuelve al centro de la disputa geopolítica: Estados Unidos presiona a Venezuela para romper con China y Rusia a cambio de alivio económico.

EE. UU. analiza el levantamiento de sanciones a Venezuela para impulsar venta de petróleo

Economia

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este domingo, 11 de enero del 2026

Corporación de Abastos de Bogotá Corabastos YEISON JIMÉNEZ

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

YEISON JIMENEZ

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Venezuela Colombia Gustavo Petro Donald Trump

La relación Trump-Petro cambió de tono: “Una bocanada de aire”; ¿qué viene ahora?

Claudia Varela, columnista

El costo invisible de la estupidez

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.

Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este sábado, 10 de enero de 2026

Aunque el IPC del año pasado (5,10 por ciento) fue menor al de 2024, todavía está lejos de la meta del Banco de la República, de 3 por ciento.

Un nuevo golpe al bolsillo: los aumentos que llegan con el inicio de 2026

El Banco de la República enfrenta presiones para subir tasas ante el repunte esperado de la inflación.

Tsunami económico: el aumento del salario mínimo, la emergencia económica y el crecimiento de la deuda marcarán la pauta de la economía en 2026

La medida puede afectar la inversión por la migración de capitales e incluso generaría la salida de contribuyentes a otras jurisdicciones.

Amparado en la emergencia económica viene una versión más fuerte del impuesto al patrimonio. ¿Confiscatorio?

Noticias Destacadas