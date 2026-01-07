Estados Unidos

Trump anuncia que Venezuela será su principal socio comercial, el cual “comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos”

Además, el país norteamericano recibirá millones de barriles de petróleo.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
7 de enero de 2026, 10:27 p. m.
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: Adobe Stock / AP

Donald Trump envió sus tropas para capturar al dictador Nicolás Maduro en la madrugada del pasado sábado. Desde entonces, ha demostrado su interés en reactivar el mercado petrolero que el régimen se había apoderado hace más de 20 años. Al tiempo, aseguró que el país del caribe es ahora el principal socio comercial de Norte América.

“Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero”, anunció este miércoles, 7 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, detalló.

Diosdado Cabello sostenía que Venezuela no daría “ni media gota de petróleo” a EE. UU., pero Trump aseguró que recibirá millones de barriles

“En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”, concluyó.

Noticias Estados Unidos

Donald Trump ordena cambios para sus militares: sube el presupuesto 0.5 billones de dólares, pero, le recortará el salario a ejecutivos

Noticias Estados Unidos

Tensión en Mineápolis: Agente del ICE dispara contra una mujer que intentó atropellar a sus compañeros. Trump se pronuncia

Noticias Estados Unidos

EE. UU. da un giro radical a su guía alimentaria: más proteínas y menos azúcar

Noticias Estados Unidos

Senador demócrata Chuck Schumer critica al Gobierno Trump por falta de garantías sobre operaciones de EE. UU. en Colombia y Cuba

Noticias Estados Unidos

Estas fueron las escalofriantes palabras antes de morir, del presunto autor de los ataques de Brown University

Noticias Estados Unidos

Recuperación para Venezuela: estas son las tres fases que vienen para el país latinoamericano, según Marco Rubio

Noticias Estados Unidos

Marco Rubio defiende ante el Congreso el despliegue de fuerza en aguas internacionales, en medio de tensiones diplomáticas

Nación

La frontera invisible: así es como el ELN y el narcotráfico se mueven por el Zulia, Venezuela, apoyados por el régimen de Maduro

Confidenciales

Portavoz de la Casa Blanca se pronuncia sobre si adelantarán o no una operación militar en Colombia: esto dijo

Política

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

El martes, el presidente informó que el país de Norte América recibirá entre 30 y 50 millones de petróleo de Venezuela. Para la labor, encargó al secretario de Energía.

Ecopetrol ha incrementado su apuesta en el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, estas tienen retos para sacar adelante los proyectos. Además, en medio de esta situación apretada, no generan ingresos inmediatos ni retornos en el corto plazo.
EE. UU. pactó un acuerdo petrolero con el nuevo gobierno de Venezuela. Foto: ADOBE STOCK

Este mismo día, el Departamento de Energía publicó un comunicado de prensa con los detalles del acuerdo comercial que hicieron ambos países, bajo el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez, quien reemplaza al dictador derrocado.

“El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y nuestros aliados”, se lee en el informe del organismo gubernamental.

En medio de un escalamiento de las tensiones geopolíticas, PDVSA confirma que le venderá petróleo a Estados Unidos

"Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, agregó.

Según la información del departamento, los ingresos obtenidos por el petróleo irán a cuentas de bancos reconocidos que controla Estados Unidos, con la finalidad de garantizar la legitimidad de la distribución final de las ganancias.

Figuras públicas replicaron la fotografía sin comprobar su origen.
EE. UU. está retomando el comercio petrolero en Sudamérica tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: Anadolu via Getty Images

“Estos fondos se desembolsarán en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano a discreción del gobierno estadounidense", asegura el documento oficial.

“Estas ventas de petróleo comenzarán de inmediato con la venta prevista de aproximadamente 30 a 50 millones de barriles. Continuarán indefinidamente”, dice el comunicado.

Además, el Gobierno de Trump trabaja para garantizar rutas legales por las que entrará el petróleo a Norteamérica.

“Estados Unidos está reduciendo selectivamente las sanciones para permitir el transporte y la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos a los mercados globales", agrega el departamento.

“El diluyente estadounidense (petróleo crudo ligero) fluirá hacia Venezuela, según sea necesario, para mezclar, mejorar y optimizar la producción y el transporte del petróleo crudo muy pesado (de alta viscosidad) de Venezuela”, especificó.

Más de Noticias Estados Unidos

Trump endurece su postura contra Venezuela.

Donald Trump ordena cambios para sus militares: sube el presupuesto 0.5 billones de dólares, pero, le recortará el salario a ejecutivos

Donald Trump Arenceles

Trump anuncia que Venezuela será su principal socio comercial, el cual “comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos”

x

Tensión en Mineápolis: Agente del ICE dispara contra una mujer que intentó atropellar a sus compañeros. Trump se pronuncia

Robert F. Kennedy Jr. presentó las nuevas guías dietéticas de EE. UU., priorizando proteínas, grasas saludables y declarando la “guerra al azúcar añadido”.

EE. UU. da un giro radical a su guía alimentaria: más proteínas y menos azúcar

Chuck Schumer advierte que la falta de claridad de la Casa Blanca genera preocupación sobre futuras acciones militares en la región.

Senador demócrata Chuck Schumer critica al Gobierno Trump por falta de garantías sobre operaciones de EE. UU. en Colombia y Cuba

Agentes del orden armados se reúnen cerca de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island.

Estas fueron las escalofriantes palabras antes de morir, del presunto autor de los ataques de Brown University

Marco Rubio, secretario de Estado

Recuperación para Venezuela: estas son las tres fases que vienen para el país latinoamericano, según Marco Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión con funcionarios ucranianos

Marco Rubio defiende ante el Congreso el despliegue de fuerza en aguas internacionales, en medio de tensiones diplomáticas

Donald Trump arremetió contras sus homólogos en plena escalada de tensiones

Donald Trump arremete contra Rusia y China, refiriéndose al Nobel de Paz: “Terminé ocho guerras”

Tormenta de arena en China.

Alerta por aire contaminado en California: se recomienda quedarse en casa

Noticias Destacadas