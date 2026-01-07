Precio del petróleo baja tras anuncios realizados por Venezuela y Estados Unidos

A lo largo de la jornada del miércoles 7 de enero de 2026, el precio del petróleo sufrió fluctuaciones por los anuncios realizados por Venezuela, en los cuales confirma procesos de venta del insumo a Estados Unidos.

Según medios internacionales, el crudo Brent cayó 81 centavos, estableciéndose en 59.89 dólares por barril. Por la otra orilla, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaba un dólar, o 1.7 por ciento, a 56.13 dólares el barril, señala el diario El Milenio.

En medio de un escalamiento de las tensiones geopolíticas, PDVSA confirma que le venderá petróleo a Estados Unidos

Venezuela anunció este miércoles que negocia con Estados Unidos la venta de petróleo, después de que el gobierno de Donald Trump dijera que controlará su comercialización “indefinidamente”.

A lo largo de la jornada el crudo mantuvo un precio a la baja. Foto: Adobe Stock

Las decisiones de Venezuela serán “dictadas” por Washington, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una declaración de gran calado político que por ahora es rechazada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Para reafirmar su hegemonía, que ha provocado la alarma de países latinoamericanos y europeos y la ira de Rusia y China, Estados Unidos anunció la incautación de dos petroleros, uno vacío con pabellón ruso según Moscú y “apátrida” según Washington, en el Atlántico Norte, y otro cargado de crudo sancionado, en el Caribe.

En Caracas, que retoma su actividad, se suceden las manifestaciones convocadas por el régimen para retomar la iniciativa, tras la audaz operación militar estadounidense del sábado que se saldó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, ahora encarcelados en Nueva York.

Miles de personas marcharon en el barrio popular de Catia. “Estamos defendiendo nuestra soberanía, nuestra patria. Desde pequeños nos decían: el imperio, los gringos, y mucha gente creyó que eso era un cuento de hadas”, declaró Tania Rodríguez, jubilada de 57 años.

Venezuela venderá petróleo a Estados Unidos. Foto: Adobe Stock

EE. UU. “No está improvisando”

Entre los gobiernos, se discute sobre todo del petróleo, bajo fuerte presión de Estados Unidos.

“Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). PDVSA tiene un acuerdo de extracción y venta de petróleo, entre otros, con la multinacional estadounidense Chevron.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo “indefinidamente”.

EE. UU. intercepta en el Caribe un petrolero de la “flota oscura” en operación militar sorpresa

Trump había anunciado la víspera que el gobierno interino de Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Poco a poco, Estados Unidos parece ir diseñando el marco para adueñarse de las ventas del crudo venezolano y luego distribuir los ingresos de la manera que considere pertinente.

Washington “no está improvisando”, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense, que enfrentó las críticas de legisladores demócratas, aseguró que Caracas ya pidió incluir el crudo decomisado en el Caribe dentro de las negociaciones globales.

*Con información de AFP.