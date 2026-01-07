Hay gran tensión en todo el mundo tras la captura de Nicolás Maduro y parece que la misma no baja, sino que cada vez aumenta.

China, que ha cuestionado el bombardeo en Venezuela, le respondió al gobierno de Donald Trump por exigirle al país latinoamericano cortar sus vínculos con los países asiáticos para permitir nuevamente la explotación y venta de su petróleo.

La tensión llegó tras lo que fue la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: AP/AFP

Después de la detención del líder del régimen, el jefe de Estado norteamericano ha sido muy claro en que uno de sus intereses es el petróleo que hay en Venezuela.

De acuerdo con los últimos reportes, la Casa Blanca le comunicó a Delcy Rodríguez, presidenta interina, que debe “expulsar” a China, Rusia, Irán y Cuba y desvincularse de todos los acuerdos que tengan a nivel económico y de seguridad, especialmente lo relacionado con el petróleo.

Donald Trump pone a Venezuela contra las cuerdas: exige romper con China y Rusia para reabrir el petróleo

La respuesta a esto no tardó en llegar desde la otra parte del mundo: China no dudó en hacer advertencia. Lo hizo a través de Lin Jian, Subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, quien lanzó un fuerte mensaje.

A través de su cuenta de X, el funcionario aseguró que los norteamericanos usaron “descaradamente” la fuerza en Venezuela y ahora hacen exigencias en lo que respecta al petróleo que hay allí.

"Estos actos de intimidación violan gravemente el derecho internacional, vulneran la soberanía de Venezuela y violan los derechos del pueblo venezolano. China condena enérgicamente esta medida”, escribió.

Donald Trump amenaza a Delcy Rodríguez: “Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”

En otro apartado de la publicación, Lin Jian mencionó que Venezuela es un Estado soberano y autónomo, por lo que es libre de tomar decisiones sobre sus recursos naturales y actividades económicas.

Por ello, advirtió que se deben proteger las relaciones que otros países tengan con la nación latinoamericana, que está sumida en una crisis después de lo que fue la irrupción de Estados Unidos y la detención de Maduro.

"Los legítimos derechos e intereses de China y otros países en Venezuela deben ser protegidos“, agregó.

Esta respuesta que llega desde Asia aumenta la tensión que ya se vive en todo el mundo, hay total hermetismo por saber cuál será el próximo paso de Donald Trump en la búsqueda de los intereses de su gobierno.