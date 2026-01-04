Donald Trump le lanza un certero mensaje a Delcy Rodríguez, la vice de Maduro: “Tenemos una segunda ola mucho más grande que la primera”

El presidente Donald Trump quiere dejar claro que no ha terminado. Y este domingo volvió al ataque verbal. En una entrevista exclusiva con The New York Post, le envió un mensaje fulminante a Delcy Rodríguez.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ya decidió, el sábado en la noche, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez “asuma” las funciones del “cargo de presidenta de la República”. Estará al mando.

Cuando los periodistas le preguntaron a Trump si “las tropas estadounidenses estarán en el terreno ayudando a gobernar el país”, el presidente respondió: “No, si el vicepresidente de Maduro hace lo que queremos, no tendremos que hacerlo”.

Información en desarrollo...