Emiratos Árabes Unidos se retirará de la OPEP a partir de mayo

Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Arabia Saudita, y de la alianza OPEP+, de la que también forma parte Rusia, a partir del primero de mayo, según anunció este martes la agencia de prensa emiratí.

EE. UU. emitió una licencia que permite negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Estas son las condiciones

“Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional”, indicó la agencia Wam.

Emiratos, que se incorporó al cartel en 1967, “aportó contribuciones importantes y consintió sacrificios aún mayores en el interés de todos. Pero ha llegado el momento de concentrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional”, agregó.

Instalación petrolera en Abu Dhabi en los años 1970. (Foto de Alexandra de Borchgrave/Gamma-Rapho vía Getty Images) Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Fundada en 1960, la OPEP, que reúne actualmente a 12 miembros, forjó en 2016 una alianza con otros diez países -incluido Rusia- bajo un acuerdo llamado OPEP+, con el fin de limitar la oferta y apoyar los precios frente a los desafíos que plantea la competencia de Estados Unidos.

Tras la salida desde 2019 de Catar y luego de Ecuador y Angola, el anuncio de Abu Dabi causó sorpresa, si bien el país, deseoso de producir más, había manifestado sus discrepancias dentro del grupo en los últimos años.

Con todo había recibido un trato de favor para que aumentara sus cuotas de producción más que el resto.

Emiratos es uno de los países más atacados por Irán en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, lanzada el 28 de febrero.

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos. Imagen de referencia. Foto: AP

El conflicto provocó que el estrecho de Ormuz, por donde en general transita un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, quedase prácticamente cerrado. Esto hizo a su vez que los precios del crudo se dispararan.

“Habida cuenta de la situación actual en el estrecho [de Ormuz], Emiratos Árabes Unidos no desea verse sometido a cuotas cuando la situación vuelva a la normalidad”, explicó a la AFP una fuente próxima al Ministerio de Energía.

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán también se da en el mar?

a Organización de Países Exportadores de Petróleo fija cuotas de producción de barriles de crudo con el objetivo de controlar la cantidad que ponen en el mercado y afectar a los precios internacionales del petróleo. Además, sirve como foro de coordinación entre los países productores.

EAU considera que continúa siendo un socio energético “fiable y responsable”, a pesar de su decisión salir del organismo internacional y adelanta que continuará contribuyendo a la estabilidad del mercado de manera “mesurada y responsable”.

Buques petroleros y graneleros amarrados en la zona de fondeo en alta mar de Fujairah, en el Golfo de Omán Foto: Gallo Images via Getty Images

“Esta decisión no altera el compromiso de los EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores. Por el contrario, refuerza la capacidad de los EAU para responder a las necesidades cambiantes del mercado”, recoge la agencia WAM.

Con información de AFP*