Economía

Lo que puede pasar con el precio del petróleo y cómo puede afectar a la economía de Estados Unidos

Las recientes capturas han movilizado el precio del crudo.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

7 de enero de 2026, 12:13 a. m.
El petróleo entra en escena tras la captura de Maduro.
El petróleo entra en escena tras la captura de Maduro. Foto: Adobe Stock

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado que autorizaría a las compañías petroleras estadounidenses a explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela.

El país cuenta con las mayores reservas probadas del mundo, con más de 303.000 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por delante de Arabia Saudita e Irán, pero la producción es actualmente baja: cerca de un millón de barriles al día.

Un eventual levantamiento del embargo petrolero a Venezuela y la intención manifestada por Washington de explotar sus reservas son, en teoría, factores bajistas para el crudo.

carbón y petróleo
El insumo es fundamental para diversas naciones. Foto: Adobe Stock

Según los expertos, las compañías petroleras estadounidenses, además, “actuarán con prudencia antes de invertir masivamente, especialmente debido a los problemas políticos y de seguridad que podrían seguir siendo importantes” en el país.

El analista señala, asimismo, que las petroleras saben que un aumento de la producción podría hacer bajar los precios y deteriorar sus beneficios.

Los precios del crudo ya están lastrados por las perspectivas de superávit de oferta, debido a los incrementos de producción decididos por productores de primer orden.

Precios actuales del petróleo

Los precios del petróleo cayeron el martes al término de una sesión volátil, mientras los operadores aún se cuestionan la posibilidad de explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela tras la captura del depuesto dictador, Nicolás Maduro.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdió un 1,72% hasta 60,70 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, bajó un 2,04% hasta 57,13 dólares.

Petroleo dolares
Se esperan modificaciones en los procesos que se realizan en el mercado venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: Adobe Stock

El mercado petrolero aún examina la situación en Venezuela, pero “en esta etapa solo hay preguntas sin respuestas inmediatas”, afirmó Tamas Varga, analista de PVM.

“Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, lo que representa alrededor del 17% al 18% de los recursos mundiales de crudo”, señaló Jeffrey Roach, de LPL Financial.

Donald Trump había advertido a la industria petrolera, antes de tumbar a Nicolás Maduro: “Estén listos”

Esa base “debería idealmente posicionar a Venezuela como una potencia energética de primer orden”, estimó el analista.

Pero “décadas de insuficiente inversión, envejecimiento de las infraestructuras e inestabilidad política han mantenido gran parte de ese petróleo bajo tierra, impidiendo que el país saque pleno provecho”, añadió.

Según los expertos, las inversiones requeridas son enormes, y la composición del petróleo local hace que sea más difícil de refinar y menos valioso que el de países como Arabia Saudita.

De acuerdo con Rystad Energy, en Venezuela “solo podrán añadirse 300.000 barriles diarios” a la producción actual, que es del orden de un millón, “en los próximos dos a tres años, con un gasto moderado”.

Donald Trump ha expresado su interés por los recursos petroleros venezolanos y dijo estar dispuesto a trabajar con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, siempre y cuando se cumplan los objetivos de Washington.

*Con información de AFP.

